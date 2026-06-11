Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, як розгортається ситуація між США та Іраном, і оцінив, на чиєму боці час в умовах блокади Ормузької протоки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«США почали завдавати ударів по Півдню Ірану. Як говорять самі американці, це удари по об'єктах ППО, по ракетних базах, по складуванню далекобійних дронів. І це все відбувається на тлі того, що нібито йдуть перемовини, але вони не приносять тих результатів, на які сподіваються. Напередодні Іран збив американський гелікоптер, до цього вже відбувалися сутички. Не можна сказати, що там цілковито дотримується режим тиші. Чи ці ударні кампанії перейдуть за межі чогось масштабного, чи вони залишаться на цьому рівні і, зрештою, буде ще шанс на перемовини, поки що сказати важко», – розповідає Олександр Мусієнко.

Бачимо, констатує він, що Трамп втягнув США у тривалу війну, і одразу підскочили ціни на нафту, відповідно, це веде до здорожчання бензину, дизелю, нафтопродуктів, авіаційного пального, відповідно, продовольства і багато чого іншого.

«Деякі аналітики пишуть, що Трамп отримав свій В'єтнам. Подивимося, але, звичайно, втягнулися. Іран не роззброїли повною мірою, режим остаточно не впав, і зараз бачимо наслідки, коли Іран намагається диктувати свої умови. Потрібно дотискати. Якщо вже вв'язались, то треба Іран дотискати», – стверджує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, якщо морська блокада триватиме ще протягом літа, якщо Іран і далі не зможе продавати нафту, то у нього просто закінчаться гроші. Тому, констатує він, Іран поспішає, грає в ескалацію, атакує країни Перської затоки, аби вони тиснули на США щодо переговорів, бо час грає проти Ірану.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що нам потрібно виснажити противника швидше, ніж він нас, а для цього необхідні ракети та артилерія.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розповів про рішучий крок ЄС проти рф: «Заборона на в'їзд до Європи довічно».