Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що проблеми історичної пам'яті, зокрема, питання УПА варто вирішувати після війни, але не зараз, коли Україні потрібно згуртувати навколо себе союзників, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Надали одному з підрозділів ім'я героїв УПА. Ну, ви знаєте, мені здається, що конфлікт із Польщею нам зараз не потрібен. Ось це моя особиста думка, не історична взагалі, навіть антиісторична. Мені здається, нам не потрібен конфлікт із Польщею», – стверджує Михайло Шейтельман.

Через цей підрозділ, розповідає він, у Зеленського вже хочуть забрати орден Білого Орла, була суперечка, чи поїде наш президент до Гданська на Конференцію з питань відновлення України, а Вінниця навіть відмовилася від автобусів із Кельце через цей конфлікт. На думку експерта, найкраще зараз поводиться прем'єр Польщі Туск, який не кричить, що прокляті українці мають зараз щось зробити, а пояснює, що нам не потрібен конфлікт, краще розвернути ситуацію назад, і за це, до речі, поляки його критикують.

«Мені здається, треба послухати Туска. Ну, у сенсі треба це все якось спустити на гальмах, а потім після війни сядемо, спільну комісію створимо. Як ви пам'ятаєте, МЗС Ізраїлю висловило протест через перепоховання Мельника. Створили спільну тимчасову комісію між Ізраїлем та Україною, яка врегулюватиме питання історичної пам'яті, зокрема, ось щодо Мельника та ОУН», – пояснює Михайло Шейтельман.

На думку експерта, це буде нормальна історія, тобто треба спробувати домовитись, шукати спільні точки. Тим паче, наголошує він, під час війни треба шукати друзів, а не ворогів, а тому сядемо та домовимося з Польщею, що між нами можна, а що не можна, адже проблеми у нас справді є, їх треба поступово закривати.

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