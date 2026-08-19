Тариф на світло в Київській області може стати способом скоротити сезонні платежі для домогосподарств із відповідним типом обігріву.

Тариф на світло в Київській області дозволяє власникам житла з електричним опаленням зменшити витрати протягом холодного сезону приблизно на 10 тисяч гривень, повідомляє Politeka.

Пільга доступна для приватних будинків та квартир, де немає іншого способу обігріву. Вартість кіловат-години за спеціальною ставкою становить 2,64 грн, тоді як звичайна ціна — 4,32 грн.

Інформацію про це надають Київські регіональні електромережі.

Пільговий режим поширюється на обсяг до 2 000 кВт-год протягом календарного місяця. Споживання понад встановлену межу оплачують за стандартною вартістю.

Для оформлення потрібно підготувати необхідні документи, зокрема проєкт електроопалення. Його можна замовити у постачальника мережевих послуг або підготувати самостійно відповідно до технічного завдання.

Заявку подають онлайн. Після опрацювання документів оновлений паспорт точки розподілу з’явиться в особистому кабінеті та буде переданий електропостачальнику. Нова ставка почне діяти з першого числа наступного місяця.

Якщо у технічному паспорті немає позначки про електричний обігрів, знадобиться додатковий огляд обладнання. Перевірка може стосуватися електрокотла, системи теплої підлоги або інших приладів, які використовують для опалення.

Таким чином, тариф на світло в Київській області може стати способом скоротити сезонні платежі для домогосподарств із відповідним типом обігріву. Водночас остаточна економія залежатиме від фактичного споживання та щомісячного обсягу електроенергії.

Перед оформленням варто перевірити відповідність житла встановленим вимогам та заздалегідь підготувати необхідні документи.

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