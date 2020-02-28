Аномально теплая зима может серьезно ударить по ценам на ключевые продукты в Украине

Об этом пишет РБК-Украина.

В частности, речь идет о ключевых продуктах питания из потребительской корзины каждого украинца - хлебе, овощах, молоке и мясе.

Как прогнозируют эксперты, некоторые продукты могут взлететь в цене из-за аномально теплой зимы.

Не стоит забывать о ключевом факторе, который также влияет на рост цен. Несмотря на благоприятный прогноз от НБУ, аналитик Юрий Гаврилечко считает, что потребительская инфляция в Украине составляет минимум 10-15%.

По словам Гаврилеченко, сегодня нет особенных причин для взрывного роста цен, но все же существует ряд рисков. Во-первых, неизвестно что будет с урожаем после аномальной зимы, во-вторых, не ясен вопрос с рынком земли.

В связи с этим, как утверждает эксперт, реальные изменения цен украинцев ждут не весной, а осенью 2020.

Директор Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозирует подорожание самых дешевых продуктов.

Помимо этого, украинцам стоит ожидать повышения цен на следующие продукты:

овощи - на 10%,

хлеб - 8%,

молоко и молочные продукты - на 5%,

мясо - на 3%.

Ранее мы сообщали о том, сколько украинцы тратят на еду. Согласно данным Государственной службы статистики, ежемесячно украинцы выкладывают из кармана около 4 тысяч за продукты питания.

Такие данные удалось собрать благодаря опросу населения страны. Оказалось, что почти половину месячного заработка по стране люди тратят на еду. Согласно результатам опроса, наибольшие суммы уходят на мясо - порядка 1000 гривен в месяц.

На втором месте хлеб с показателем в 15%, то есть 600 гривен (20 гривен в день). Далее расположились молочные продукты, яйца, сыр – 12%. Картофель занимает 10% - 400 гривен в месяц.

Напомним, эксперт рассказал, что будет с ценами на продукты в 2020: детали

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