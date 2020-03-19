За даними декількох джерел, наразі Олександр Мужель вважається основним кандидатом на заміну глави правління "Державної продовольчо-зернової корпорації України" Саймона Чернявського.
Про це пише видання Стіна.
З біографії, доступної в Інтернеті, Олександр Мужель - досвідчений інвестиційний банкір, що спеціалізується на операціях з міжнародного боргу та реструктуризації. Раніше він був виконавчим директором американського банку Merrill Lynch та віце-президентом нідерландського банку ING Bank. У Merrill Lynch керував департаментом міжнародного боргового фінансування регіону СНД. Наразі він керує інвестиційним фондом Renedes, орієнтованому на Україну.
Як відомо, ДПЗКУ отримав позику від Китаю у розмірі 3 мільярди доларів ще у 2012 році. У своєму останньому публічному інтерв'ю, в березні 2020 року, Саймон Чернявський повідомив, що Компанія збанкрутує до кінця 2021 року.
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Якщо інформація підтвердиться, призначення Олександра Мужеля означало б, що уряд розглядає питання реструктуризації позики з Китаєм як головного пріоритету Компанії.