Экономический кризис из-за пандемии "китайского" вируса нанесет больший урон, чем глобальный "коллапс" 2008 года

Такое мнение выразила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время видеоконференции с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Георгиева отметила, что ситуация в мире уже достигла критического момента, более того, такого еще не было, чтобы экономика полностью остановилась.

"Этот кризис, как ни один другой. Еще никогда в истории Международного валютного фонда мы не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Уже есть рецессия, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис 2008 года. Этот кризис, из-за которого мы все должны действовать вместе", - заявила глава МВФ, призвав страны к солидарности и помощи тем государствам, которые наиболее пострадают из-за кризиса. Кроме того она призвала банки уже сейчас начать поддерживать рынки развивающихся стран.

По информации Георгиевой, более 90 государств уже обратилось в фонд с просьбой о финансовой помощи.

Ранее мы сообщали, народные депутаты Украины приняли законы о земле и баках, которые требовал МВФ для выделения 10 миллиардов долларов. Возможно, этот транш поможет поставить на ноги украинскую экономику.

По словам советника главы государства Олега Устенко, курс гривны к доллару может находиться в пределах до 30 гривен за один доллар на конец текущего года.

По мнению экономиста, это несложно будет сделать. В первую очередь, благодаря кредитам из-за рубежа. Он подчеркнул, что речь идет о деньгах не только от МВФ, но и от Международного банка и европейских структур. Параллельно с этим свою роль сыграет государственный резерв Украины.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.