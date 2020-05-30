В Украине появился новый налог на продажу автомобилей

Как передает Politeka.net, вступилв силу законопроекте №1210, который 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении.

Теперь те, кто продает за год больше двух авто, должны будут заплатить с продажи 18% от оценочной стоимости транспортного средства.

Стоить отметить, что сумму по сравнении с прошлой увеличили в 3 раза. Ранее за подобные сделки нужно было заплатить только 5%.

Также, нововведение касается не только легковых машин, но и в принципе любого транспорта, начиная от прицепов и мопедов и заканчивая автобусами с тракторами.

Однако, если продается автобус, грузовик, трактор, спецтехника, то будет взиматься налог в размере 5% от оценочного стоимости даже на первую операцию в году.

Авторы изменений в Налоговый кодекс уверены, что нововведение никак не скажется на простых автомобилистах. Ожидается, что «под удар» попадут перекупщики авто. Им теперь нужно или выходить из "тени" и платить налоги, или отказаться от своего бизнеса.

Вместе с тем эксперты не исключают, что перекупщики придумают какие-нибудь хитрые схемы, чтобы не платить повышенный налог.

Также мы сообщали, что с 1 июня будет запущена система автоматической видеофиксации нарушений ПДД в Украине.

Отмечается, что сначала будут фиксироваться только факты превышения скорости. Затем список нарушений расширится - проезд на "красный свет", нарушение правил остановки, стоянки, выезд на полосу движения общественного транспорта, тротуары или встречную полосу.

Напомним, отмена налогов в Украине, важное решение Рады: "Не будут платить те, кто..."

Как сообщала Politeka, новый закон заработал в Украине, избежать налогов не выйдет: «теперь плательщики смогут…»

Также Politeka писала, что Рада утвердила новые поборы для украинцев в долларах: «скоро воздух продавать начнут».