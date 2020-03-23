Я очень хороший повар! Могу навешать лапшу, заварить кашу, подлить масло
Солдат на постое. В отведенной ему комнате на полке лежал большой кусок сала, который он и съел. Приходит хозяин, не находит сала и спрашивает солдата:
- Где оно?
- Кот съел.
Хозяин берет кота на весы. Вес кота оказывается приблизительно равным весу пропавшего сала.
У клиентов ПриватБанка исчезают деньги, в банке разводят руками: "вернуть нельзя, так как..."
Ведущая "Х-Фактора" забыла о белье ради пикантных фото в тонком платье: "Будто никто не видит"
Доплата к пенсиям из-за карантина: "деньги перечислят тем, кто..."
Кого хотят видеть мэром Киева - социсследование
- Ну, сало есть, а где кот?
***
- Давай, просто посидим молча? Здесь так красиво, не хочу нарушать эту тишину...
- Молодой человек, прекратите паясничать и тяните билет.
***
- Леночка, какие эротические фантазии привлекают тебя более остальных?
- Из всех эротических фантазий привлекает лишь та, где я снимаю с себя всю одежду, ложусь на кровать, укрываюсь одеялом и сплю часов четырнадцать.
***
- Ну, и как твоя новая девушка в постели?
- Нет слов... Показала мне такое, что я раньше никогда не делал!
- И что же именно?
- Как заправлять пододеяльник!
***
- Жизнь стала какой-то серой, однообразной, безвкусной. Потеряла всякий смысл.
- Ну, вот тут у меня виски, вот тут ром, текила есть. С лаймом.
- Хороший вы психолог, душевный. Я к вам еще приду.
***
- Алексей, можно просто Леша.
- Акакий... Лучше полностью.
***
Оговорочка. Муж кричит жене:
- Дорогая, не занимай ванну, мне надо голому повыть!
***
Клиент в химчистке спрашивает приемщицу:
- Когда будет готов мой костюм?
- Через три дня.
- Почему так долго? Ведь в рекламе сказано, что у вас чистят вещи за 24 часа...
- Совершенно верно, но у нас ведь восьмичасовой рабочий день!
Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».
Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажа» сил: «Деды воевали, тапки надевали».
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