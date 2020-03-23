Я очень хороший повар! Могу навешать лапшу, заварить кашу, подлить масло

Солдат на постое. В отведенной ему комнате на полке лежал большой кусок сала, который он и съел. Приходит хозяин, не находит сала и спрашивает солдата:

- Где оно?

- Кот съел.

Хозяин берет кота на весы. Вес кота оказывается приблизительно равным весу пропавшего сала.

- Ну, сало есть, а где кот?

***

- Давай, просто посидим молча? Здесь так красиво, не хочу нарушать эту тишину...

- Молодой человек, прекратите паясничать и тяните билет.

***

- Леночка, какие эротические фантазии привлекают тебя более остальных?

- Из всех эротических фантазий привлекает лишь та, где я снимаю с себя всю одежду, ложусь на кровать, укрываюсь одеялом и сплю часов четырнадцать.

***

- Ну, и как твоя новая девушка в постели?

- Нет слов... Показала мне такое, что я раньше никогда не делал!

- И что же именно?

- Как заправлять пододеяльник!

***

- Жизнь стала какой-то серой, однообразной, безвкусной. Потеряла всякий смысл.

- Ну, вот тут у меня виски, вот тут ром, текила есть. С лаймом.

- Хороший вы психолог, душевный. Я к вам еще приду.

***

- Алексей, можно просто Леша.

- Акакий... Лучше полностью.

***

Оговорочка. Муж кричит жене:

- Дорогая, не занимай ванну, мне надо голому повыть!

***

Клиент в химчистке спрашивает приемщицу:

- Когда будет готов мой костюм?

- Через три дня.

- Почему так долго? Ведь в рекламе сказано, что у вас чистят вещи за 24 часа...

- Совершенно верно, но у нас ведь восьмичасовой рабочий день!

Він - Іпанський комментатор дома на карантині. Вона - його скоріше за все застрелить за 2 тижні) Gepostet von Тарас Шопа am Donnerstag, 19. März 2020

Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».

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