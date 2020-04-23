Еще месяц бесплатных выходных, и природа настолько очистится, что в города вернутся сигареты поштучно и семечки в стаканах
Решил парень от армии откосить. Прикинулся слепым, а для правдоподобности попросил свою невесту его в военкомат за руку привести.
Призывная комиссия посмотрела на невесту... и согласилась с тем, что парень слепой.
***
Приходит бабуля к врачу:
— Доктор, у меня проблемa. Я постоянно пукаю. Но на самом деле это не большая проблемa, потому, что газы у меня без запаха и без звукa. В доказательство этому я, находясь у вaс в кабинете, раз 20 пукнулa и ничего.
Доктор, выслушав, говорит:
— Хорошо, вот вам таблетки, через неделю приходите.
Через неделю.
— Доктор, что вы мне дали? Стало ужасно вонять!
— Вот и отлично! Обоняние ваше мы уже вылечили, a теперь будем лечить слух.
Новая цена на газ, крах доллара и заявление Зеленского о выборах - главное за ночь
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Украинцев предупредили о новой цене на газ в апреле: сколько придется заплатить
Деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится..."
***
Врач:
- Прочтите нижнюю строчку...
Мужик:
- Не могу!
Врач:
- Э, батенька, да у вас близорукость...
Мужик:
- Зашибись! Всю жизнь был неграмотный, а теперь еще и близорукость.
***
Ужас! Дожили! Как только надеваю на себя намордник, собака сразу же собирается на прогулку.
***
Самоизоляция — это ознакомительный тур на пенсию. Денег нет и заняться нечем.
***
- Чего ты боишься?
- Темноты и психологов..
- Ну, психологов-то понятно! А темноты почему?
- А мало ли сколько в ней психологов!?
***
- В жизни каждой девушки, внученька, должна быть одна настоящая любовь.
- Бабушка, а у тебя любовь была?
- Да!
- И кто же это?
- Моряки!
***
Девушки, в организме которых много кальция, не ломаются.
***
Время завтрака.
Жена мужу:
- Уверена, что ты забыл какой день сегодня?
- Глупости, я прекрасно помню какой сегодня день, - ответил муж и свалил на работу.
В 10:30 раздался входной звонок. Когда жена открыла дверь, то увидела возле порога большой букет красных роз.
В 13:00 снова раздался звонок. На этот раз это была коробка ее любимого бельгийского шоколада.
В 15:00 это было шикарное, дизайнерское платье.
Жена еле дождалась мужа:
- О! Дорогой! Сначала цветы, потом шоколад, потом платье!
Это самый счастливый День Воздушно-Десантных Войск в моей жизни!
Напомним, Москва опозорилась новогодними елками: "Зачем Кракена сварили?".
Как сообщала Politeka, результат нормандской встречи показали в одной едкой фотожабе.
Также Politeka писала, что зарплаты "ДНР" показали в сети, украинцам и не снилось.