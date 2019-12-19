В интернет-сети подняли на смех пропагандистов России из-за реакции на новый комикс компании DC об альтернативной судьбе Супермена

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал блогер Vitauskas.

«На "Россия-24" вышел репортаж про мультфильм "Супермен: Красный сын", который, оказывается, пропитан русофобией! Главный герой должен "поднимать русофобскую политику в Украине и странах Балтии", а также "дискредитировать великую победу дедов и Россию". Геббельс бы гордился!», - говорится в сообщении.

На "Россия-24" вышел репортаж про мультфильм "Супермен: Красный сын", который, оказывается, пропитан русофобией! Главный герой должен "поднимать русофобскую политику в Украине и странах Балтии", а также "дискредитировать великую победу дедов и Россию". Геббельс бы гордился! pic.twitter.com/zB6xilWx3K — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 18, 2019

Уточним, что пользователи сети в своих высказываниях были куда более резкими.

«Выключил видео после появления чела из КПРФ. А давайте ещё мнение Геббельса послушаем?», «совсем рехнулись, лапт***гие», «нужно посмотреть обязательно», «Вот это они старье раскопали, не каждый олдфаг знает», «вспоминаю советскую школу, где в каждой сказке, каждой басне находился подтекст борьба буржуина с рабочим людом!! Меня это уже в детстве бесило», - пишут они.

Как сообщалось ранее, пропагандистов президента России Владимира Путина, которые умудрились «пробраться» в Украину и снять репортаж на Майдане, догнала расплата. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», - отметил Демченко.

В СБУ уточнили, что теперь сотрудникам пропагандистского телеканала «Звезда» запрещен въезд в Украину на три года.

Напомним, что Соловьев получил "по Путину" за оскорбления Зеленского.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.