В интернет-сети подняли на смех пропагандистов России из-за реакции на новый комикс компании DC об альтернативной судьбе Супермена
Как сообщает Politeka, кадры опубликовал блогер Vitauskas.
«На "Россия-24" вышел репортаж про мультфильм "Супермен: Красный сын", который, оказывается, пропитан русофобией! Главный герой должен "поднимать русофобскую политику в Украине и странах Балтии", а также "дискредитировать великую победу дедов и Россию". Геббельс бы гордился!», - говорится в сообщении.
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Уточним, что пользователи сети в своих высказываниях были куда более резкими.
«Выключил видео после появления чела из КПРФ. А давайте ещё мнение Геббельса послушаем?», «совсем рехнулись, лапт***гие», «нужно посмотреть обязательно», «Вот это они старье раскопали, не каждый олдфаг знает», «вспоминаю советскую школу, где в каждой сказке, каждой басне находился подтекст борьба буржуина с рабочим людом!! Меня это уже в детстве бесило», - пишут они.
Как сообщалось ранее, пропагандистов президента России Владимира Путина, которые умудрились «пробраться» в Украину и снять репортаж на Майдане, догнала расплата. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
«Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», - отметил Демченко.
В СБУ уточнили, что теперь сотрудникам пропагандистского телеканала «Звезда» запрещен въезд в Украину на три года.
Напомним, что Соловьев получил "по Путину" за оскорбления Зеленского.
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.