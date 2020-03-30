Совсем другие ощущения, когда сидеть дома и пялиться в потолок от тебя требует правительство
***
— Бэрримор, что это за вой на болотах?
— Население скупает туалетную бумагу, сэр.
— Но зачем?
Любовник Лорак без стыда прижался к замужней блондинке, Лолита не сдержалась: «твой мощный…»
Ани Лорак ошарашила видом в белом свадебном платье: "Ну наконец-то сделала это!"
Самая богатая украинская певица выставила напоказ прелести в дерзком декольте: "Шикарная!"
Русская Кардашьян без одежды показала, за что ее обожают миллионы: кадры для самых смелых
— Гречка оказалась не очень, сэр.
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Опасно совать палец в обручальное кольцо.
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Мы даже не подозреваем, сколько интересного про нас знают те, о существовании которых мы даже не догадываемся.
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Экономическая модель: «У всех отнять, чтобы каждому прибавить» прекрасно работает в нашей стране. Просто «каждых» у нас пока мало.
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Коронавирус в Одессе.
— Моня, сынок, если ты таки собираешься жениться, то сейчас самое подходящее время — мы можем никого не приглашать на твою свадьбу!
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- Мадам! Вы абсолютно прекрасны... в полной темноте.
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- Штирлиц, откройте дверь, - сказал Мюллер.
- Будет дуть, - ответил Штирлиц.
И оказался прав: через несколько минут в комнату вошёл Дудь.
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Алкоголик - тоже шопоголик, только узкоспециализированный.
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Пенсионная реформа получила гран-при на фестивале БДСМ-фильмов за лучший сценарий.
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Хозяйственные девочки не носят стринги, потому что из них получаются плохие тряпки.
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Она поняла, что пора что-то менять, когда весы показали год её рождения
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"Постараюсь, но не обещаю" - универсальная фраза на все случаи жизни. Скажи её и не выполняй ничего. Ты же не обещал. Ты просто изо всех сил старался, но не вышло.
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За последние дни все научились регулярно мыть руки.
Тема следующей пандемии — «поворотники».
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В мире есть 4 вещи, которые невозможно найти:
1. Второй носок.
2. Пульт от телевизора.
3. Наушники от телефона.
4. Ценник от нужного мороженого в супермаркете.
Напомним, россиянам испортили праздник «подарком» от чинуш Путина.
Как сообщала Politeka, депутатов застали за пикантным занятием прямо в Раде.
Также Politeka писала, что нардепы-кнопкодавы получили жесткий выговор: будут знать, чтобы «бес не путал».