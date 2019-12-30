Отсутствие снега накануне новогодних праздников стало одной из главных тем шуток в соцсетях

Природную аномалию высмеивают не только анекдотами, но и смешными картинками. Как например эта, которая гуляет по сети, передает Politeka.

На ней изображен мужчина в футболке и джинсах, который томится от безделия. Он сидит на качели, дома за столом и стоит во дворе, отбрасывая тень. «Водители снегоуборочных машин в Киеве», – подписали снимок пользователи.

Не менее популярна картинка и снеговика, актуального этой зимой: он сделан из капусты и морковки. Самое интересное, что такое «произведение» действительно имело место. Жители небольшого села Леваши в Дагестане, не дождавшись снега, «слепили» снеговика из овощей. Фото уже стало вирусным и также гуляет по сети.

Не менее популярна картинка со снеговиком из грязи. Это отсылка к сырой и дождливой погоде, которая пока преобладает в большинстве регионов Украины.

А в Харькове и вовсе устроили велозабег Дедов Морозов, раз на лыжах не получилось.

Аномальная зима может стать причиной того, что украинцы весной останутся без целого ряда продуктов. Об этом сообщил кандидат биологических наук Юрий Гамуля.

«То, что сейчас еще нет снега, для озимых негативный фактор. Но, с другой стороны, сейчас идут дожди, и это хорошо. Главная задача снежного покрова - теплоизоляция и накопление влаги, и с точки зрения последней дожди являются неплохой альтернативой. Поэтому озимым пока должно быть комфортно», – отметил он.

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшее время зима таки вступит в свои права. Влажная погода и похолодание охватит буквально всю территорию страны. Воздух будет охлаждаться, а осадки на дорогах будет видны все сильнее. Это может создать опасную дорожную ситуацию.

Напомним, долгожданный снег устроит апокалипсис в Украине.

А еще Politeka писала, что погода заставит украинцев страдать.

Также Politeka сообщала, что на Украину обрушится безжалостный циклон.