Погода в Украине 28 декабря готовит новые испытания, через которые должны будут пройти все
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
Так, в Житомирской, Винницкой областях, а также на Прикарпатье ожидается сильный снег и ветер до 20 м/с. На дорогах будет мель и гололед. Столбик термометра покажет 0-5 мороза. Как днем, так и ночью. А в Карпатах будет еще холоднее – 6-11 градусов ниже нуля.
На остальной части Украины будут небольшие дожди и мокрый снег. Температура днем будет от 2 мороза до 3 тепла. А на юге и востоке воздух прогреется до +5 по цельсию. Ветер будет в районе 7-12 м/с.
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В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность и небольшой мокрый снег с ветром. Ночью и днем ожидается от 2 мороза до 3 тепла.
Ранее мы сообщали, что в украинских Карпатах заметили "призрака".
В украинских Карпатах на горе Поп Иван сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак.
Соответствующее опубликовал на своей странице в Facebook спасатель из Калуша, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).
"Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории", – подписал он фото.
Пользователи с восторгом отреагировали на "призрака". Пост спасателя в соцсети собрал более трехсот лайков и почти тридцать репостов.
Напомним, долгожданный снег устроит апокалипсис в Украине
А еще Politeka писала, что погода заставит украинцев страдать
Также Politeka сообщала, что на Украину обрушится безжалостный циклон