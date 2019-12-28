Погода в Украине 28 декабря готовит новые испытания, через которые должны будут пройти все

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, в Житомирской, Винницкой областях, а также на Прикарпатье ожидается сильный снег и ветер до 20 м/с. На дорогах будет мель и гололед. Столбик термометра покажет 0-5 мороза. Как днем, так и ночью. А в Карпатах будет еще холоднее – 6-11 градусов ниже нуля.

На остальной части Украины будут небольшие дожди и мокрый снег. Температура днем будет от 2 мороза до 3 тепла. А на юге и востоке воздух прогреется до +5 по цельсию. Ветер будет в районе 7-12 м/с.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность и небольшой мокрый снег с ветром. Ночью и днем ожидается от 2 мороза до 3 тепла.

Ранее мы сообщали, что в украинских Карпатах заметили "призрака".

В украинских Карпатах на горе Поп Иван сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак.

Соответствующее опубликовал на своей странице в Facebook спасатель из Калуша, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

"Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории", – подписал он фото.

Пользователи с восторгом отреагировали на "призрака". Пост спасателя в соцсети собрал более трехсот лайков и почти тридцать репостов.

Напомним, долгожданный снег устроит апокалипсис в Украине

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