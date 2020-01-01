Российский актер Никита Кукушкин записал пародию на новогоднее обращение президента России

Как передает Politeka.net, ролик опубликован на телеканале "Дождь" в YouTube. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В "новогоднем обращении "Невладимира Невладимировича Непутина" (как назван сам ролик) речь идет о том, что из-за наличия огромного количества двойников "оригинал" Путина был утерян, поэтому теперь приходится постоянно выкручиваться.

"Рядом с вами - ваши родные и близкие. А рядом со мной - никого. Я пожилой мужчина, мне 67 лет. Я стою на улице один. Ну и что, что у Кремля? Дело в том, что я - его двойник. Вы привыкли думать, что президент решает все: от ввода войск в Сирию до прокладки водопровода в Якутии. Справился бы со всем этим один человек? Нет. А я справляюсь. И это потому, что нас - много", - сказал Кукушкин в образе российского президента.

После всего этого "Путин" объявляет о своем уходе, но говорит, что перед отставкой подписал ряд указов, по которым Россия становится парламентской республикой, с участников "московского дела" снимают все обвинения, всех политзаключенных отпускают, Росгвардию ликвидируют, а МВД и ФСБ сокращают.

Кукушкин в облике Путина так же добавил, что Россией сейчас руководят 50 двойников президента.

А перед финальной фразой он сделал поворот на 360 градусов и продемонстрировал прическу а-ля оселедець.

В комментариях россияне вспомнили, что под настоящим обращением президента России на Youtube отключили как комментарии, так и лайки и выразили надежду, что все сказанное актером сбудется.

"Очень проникновенно, до слез!!!а главное все до боли верно, честно и правильно!!!!😥 Пусть все сказанное сбудется", "Очень смело. Очень грустно и страшно, что нужна смелость говорить правду.", "главнюк отключил возможность комментировать, так ,хоть, у вас оторвусь", "Самое крутое и правильное обращение, пусть даже от двойника.", гениально! актёра! ещё! бис! я вас люблю! такого ждал все эти 20 лет! "- писали под видео.

Напомним, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!".

Как сообщала Politekа, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился на камеру, правда вылезла наружу.