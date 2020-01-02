Аномально теплая зима в Москве успела не только побить температурный рекорд, но и нашла свое отражение в карикатурах

Так, россияне шутят, что из-за тепла в мавзолее проснулся Ленин. Соответствующая картинка появилась в блоге пользователя Julius-ALF в Twitter, передает Politeka.

На рисунке вождь мирового пролетариата стоит с двумя чемоданами на фоне своей «усыпальницы» в центре Москвы.

«И сразу в эмиграцию, в Швейцарию», «в мавзолее более гармонично смотрятся два вовы», «Прячьте все и прячьтесь сами...», «В Москве из-за аномального тепла не может уснуть Медведев», – шутят в комментариях пользователи.

Как отмечает российская пресса, 18 декабря прошлого года в Москве были побиты сразу два температурных рекорда. Днем было зафиксировано 2,9 градуса выше нуля, что стало рекордом с 1956 года. К вечеру стало еще теплее. В результате был побит температурный максимум, установленный в позапрошлом веке – в 1886 году.

Судя по прогнозу синоптиков на ближайшие две недели нового года, погода не принесет каких-то особых потрясений. Температурный минимум в это время – 13 градусов мороза в ночь понедельника 13 января. Так же температура будет колебаться от +2 днем до максимум минус восьми градусов мороза ночью.

Не лучше ситуация с погодой и в Украине. Отсутствие снега накануне новогодних праздников стало одной из главных тем шуток в соцсетях, причем природную аномалию высмеивают не только анекдотами, но и смешными картинками.

На одной из фотожаб изображен мужчина в футболке и джинсах, который томится от безделия. Он сидит на качели, дома за столом и стоит во дворе, отбрасывая тень. «Водители снегоуборочных машин в Киеве», – подписали снимок пользователи.

Напомним, аномальная зима готовит новый удар.

Как сообщала Politeka, назван напиток, который спасает от зимней депрессии.

Также Politeka писала, что делать, когда холодно в квартире: врачи рассказали, как нужно греться.