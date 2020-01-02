Российского президента Владимира Путина усадили на необычное кресло

В сети появилась новая фотожаба на главу РФ, а также пояснение, за что россияне любят президента.

В своем блоге в соцсети пользователь под ником Vіtаuskаs доступно объяснил секрет народного обожания Владимира Путина, передает Politeka.

«За что Путина любит «простой народ», это за то, что он дал им возможность быть быдлом. Разрешил ненавидеть соседей. Оправдал тягу брать всё, что плохо лежит. Сделал нормой поехать подзаработать убийствами. Всю ту гнусь, которая есть в россиянах, позволил не прятать, а ею гордиться», – говорится в публикации.

Свой пост он дополнил фотожабой. На ней российский президент сидит на стуле из навоза, который является частью скульптурной композиции ставшего популярным благодаря навозному искусству жителя якутского села Уолба Михаила Боппосова.

На втором кресле расположилась крыса, символ 2020 года, тоже сделанная из «натурпродукта».

«Не надо забывать, что мародерство является достаточно древней и важной частью национальной ка***ской так сказать «культуры», «Его наняли олигархи. А он хороший исполнитель», «у любителей СССР, Путина и Сталина схожие симптомы параноидальног психоза. У пациентов наблюдаются сверхценные идеи и бред», «в точку сказано», – пишут пользователи в комментариях к публикации.

Ранее мы рассказывали о том, что новогоднее обращение Владимира Путина стало предметом многочисленных насмешек. Сначала его потроллили Максим Галкин и Дмитрий Грачев, а затем в сети опубликовали праздничную речь президента ВВП в 2047 году.

Напомним, двойник Путина поздравил россиян лучше оригинала.

Как сообщала Politekа, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился на камеру, правда вылезла наружу.