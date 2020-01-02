Новогоднее обращение президента Владимира Зеленского вызвало у украинцев полярные чувства: от осуждения до восторга, но равнодушным не оставило никого

Приветствие главы государства с участием многих известных деятелей искусства, спортсменов и политиков продемонстрировало, что на его подготовку было брошено немало сил, и труд был оправдан.

Но, как оказалось, не только Зеленский умеет удивлять, передает Politeka. Его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов вообще устроил концерт 30 декабря.

Целый час он не не только играл и пел для присутствующих, но и объяснял, как работает диджейская установка, что такое сэмпл, как микшировать музыку и накладывать на нее спецэффекты.

При этом президент сидел на сцене, в зале за столиками чиновники вместе с супругами в национальных нарядах внимательно слушали и аплодировали. Вместе с главой государства пели популярные в стране исполнители.

Известный украинский политолог Юрий Романенко поделился ссылкой на информацию о концерте, подписав публикацию: «Вот чертяка отрывается. Вот это новогодняя речь».

«Почему лучшему писателю и нанотехнологу нельзя стать диджеем?», «Не надо завидовать, талантливый человек- талантлив во всем)», «Интересный стиль. Туркмен-поп», – шутят пользователи.

В свою очередь в комментариях под видео концерта в YouTubе мнения зрителей не совсем лестные.

«Обидно за туркмен! Кем они стали сейчас?», «Это какой-то цирк с конями!!!(Ровач!)», «коня любит больше народа», «Вся страна под его дудку танцует», «Президент зажигает», «Человек оркестр», – пишут пользователи.

62-летний глава Туркменистана отличается множеством талантов. Он учит генералов стрельбе и метанию ножей, играет на гитаре и пианино, участвует в скачках, дрифтует на автомобиле, пишет книги.

Такая активность лидера при нищенствующем народе уже не раз становилась предметом обсуждения в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что скандальный топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев прокомментировал обращение Зеленского в своем Twitter, а также вспомнил шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

Напомним, Елена Зеленская под елкой поразила украинцев внешним видом.

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Также Politeka писала, что Зеленский пошел по пути Януковича и Порошенко, украинцы разочарованы.