Новогоднее поздравление российского президента Владимира Путина высмеяли в очередной раз

Теперь в сети поиздевались над локацией, в которой якобы записывали речь главы РФ, передает Politeka.

Так, в микроблоге Мид Роисси опубликовали фото, на котором запечатлен Путин на балконе. На нем длинное черное пальто и угги, стоит он на подставке, застеленной ковровой дорожкой, а у него за спиной – панорама ночной Москвы.

«А вот откуда записывается новогоднее обращение Путина», – подписал автор снимок.

В комментариях разгорелась дискуссия на тему, реальное ли это фото или фотошоп. Также читателей насмешила обувь главы РФ.

«Снега Медведев одолжил?», «да, без лабутенов на высоком каблуке совсем все печально...», «кто плохо вёл себя в уходящем году, тому за 10 минут до НГ покажут гнома в пиджаке и уггах», «И тут он в пынеходах? Тока какие то старческие они у него?», «Дурилка картонная», «Даже не на фоне зелёного экрана, без использования хромакея... У государства нет денег даже на это? Или они таких заумных слов и технологий не знают?», «он же удмурт - в Удмуртии, наверное, на малой исторической родине», «Удмуртность фото зашкаливает», – шутят люди.

Также вскоре был опубликован и оригинал этого фото.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети появилась фотожаба, на которой Владимир Путин сидит на кресле из навоза, созданном якутским «скульптором».

Мы также рассказывали, что в интернете появилось новогоднее обращение главы РФ, датированное 2047 годом. С помощью видеоредактора президента состарили, но его обещания остались традиционными.

Напомним, Oxxxymiron опозорил Путина и показал правильного президента.

Как сообщала Politekа, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился на камеру, правда вылезла наружу.