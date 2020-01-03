Президента России Владимира Путина ярко высмеяли в сети

В аккаутне «Четкий ТАСС» сравнили, как глава Кремля выглядел во время новогоднего поздравления в 2019 и в 2020 годах, и опубликовали соответствующие кадры.(Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

«А у вас тоже за год так сильно меняется шайба, пацаны?», - говорится в посте.

На кадрах видно, что лицо Путина сильно изменилось. В частности, появились несвойственные ему широкие скулы.

Пост активно обсуждают пользователи сети.

«Вот, что ботокс животворящий делает...», «Он это. По пальто, рубашке и галстуку видно», «Двойник-тройник-удлинитель», «Как их всех гимнастка узнает и не путает?))», «Спокойствие, господа! Это мандибулопластика. Так называемый профиль Джоли. Дедушка не для себя старается. Он женат на России и хочет, чтоб не изменила!», «Так это он пухнет от недоедания, санкции же», «Челюсть стала американская», «Ну поднажрал немного ряху. Плюс ботокс лёг по-другому», «Вот и гадайте теперь, двойник поздравлял или тройник», «не знала что за год могут вырасти монгольские скулы))», - пишут в комментириях.

Напомним, недавно внешний облик Путина напугал публику. Его руку сравнили с клешней. Ситуация происходила во время большой пресс-конференции политика в Москве.

"Посидеть в кресле и пообщаться с народом вновь выпустили оригинальную версию Путина - судя по тому, что у него вновь, как и в Париже, зацепило правую клешню", - поделился в соцсети блогер Алексей Голобуцкий.

Пользователи с юмором отреагировали на снимок и предположили, что российского президента Владимира Путина подкосил инсульт или болезнь Паркинсона.

Напомним, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!".

Как сообщала Politekа, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

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