Санкции против России, которые в том числе привели и к приостановке строительства газопровода в обход Украины «Северный поток-2», больно ударили по самолюбию Владимира Путина

Российские пропагандисты, которые несколько лет пугали Украину тем, что без транзита газа из РФ она загнется и замерзнет, «неожиданно» сменили риторику, в которой спеси если не стало меньше, то шовинизма поубавилось, передает Politeka.

Теперь подписание с Украиной договора о транзите газа на пять лет подается росСМИ как великое достижение.

Чем же на самом деле является такой поворот событий, написал в своей блоге Проф. Преображенский.

«Начало 2019 года: Путин оставит Украину без транзита газа в Европу и без денег! Начало 2020 года: Путин заставил Украину осуществлять транзит газа в Европу и принять от России 2,9 млрд. долларов! И тогда всех переиграл, и сейчас. Великий геополитик», – говорится в сообщении, к которому прикреплен отрывок из выпуска новостей главного путинского телеканала.

Начало 2019 года: Путин оставит Украину без транзита газа в Европу и без денег!

Начало 2020 года: Путин заставил Украину осуществлять транзит газа в Европу и принять от России 2,9 млрд. долларов!

И тогда всех переиграл, и сейчас.

Великий геополитик. pic.twitter.com/080WWSZAdJ — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 2, 2020

Отметим, что о ранее озвученных угрозах говорящие головы в эфире умолчали.

В комментариях дали свою оценку публикации.

«Это не в автобусе газ пускать. Тут и спросить могут», «Многоходовочки потрясающие . Все во благо России.)», «Когда карлики проигрывают - они звереют: начинают хлестать себя по ботоксным щекам и налегают на пирожные с таёжными грибами», «Вот так Путин нагнул весь мир но почему то сам разогнуться не может», «Да он такой великий геополитик наш Владим Владимыч», «Заставил?))) Ну да, а Украина такая: "Нет, не нужен нам ваш газ! Мы хотим вымерзнуть к хренам, как мамонты". Так оно все и было. Методичка не врёт!!», «Готовьтесь, потребители газа в России. Сейчас на вас всех собак спустят», – пишут пользователи.

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