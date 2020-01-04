Российский президент Владимир Путин нелепо опозорился с новогодним поздравлением

Об этом пишет Politeka.net.

Дело в том, что российские телеканалы, транслировавшие выступление Владимира Путина в полночь, отключили счетчики лайков и дизлайков.

На позорный момент обратил внимание карикатурист Сергей Елкин, который решил в привычном для себя стиле высмеять российского президента.

"Лайки падают, падают, падают... Российские телеканалы отключили счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина на своих страницах в YouTube. Но Сергей Елкин все видел!", - говорися в подписи к карикатуре, на которой грустный Владимир Путин стоит под дождем "дизлайков".

"Как всегда шедевр!", "Король дизлайков", "А если не будут лайкать, отключим им газ!", "Просто ответка прилетела. Отнеситесь с пониманием, как любит поговаривать несменяемый", "Падал прошлогодний рейтинг...или так: уж полночь близится, а рейтинга все нет...", "Это проделки Госдепа!", "Как нам жить дальше?! Лайк упал!", "А вышел бы к народу его бы как минимум яйцами закидали, настоящий народный президент, только какого-то другого народа...." Лайки падают, рейтинг не стоит", - шутят пользователи в комментариях под яркой публикацией Сергея Елкина.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин стал героем курьезного видео, посвященного Новому году. На нем можно увидеть президента РФ, сидящего за столом с бокалом шампанского.

Рядом с ним стоит мужчина с бокалом сока, а на диване в чувства приводят женщину, которая не верит, что за их столом сидит глава Кремля.

"Что тут происходит?", - говорится в подписи к курьезному видеоролику.

"Это притон наркоманов!", "То ли мумия, то ли Фантомас. То ли мумия Фантомаса", "Если Ваш Новый год не похож на этот, даже не думайте меня приглашать", "После этого не говорите мне, что у Путина двойника нет", "Это тройник!", "Народ гуляет...", "Не верю !Кружка не пластиковая, это не Путин!", "Его на корпоративы заказали", "Свадебный генерал", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе