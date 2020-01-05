Президент Украины Владимир Зеленский помог шведскому певцу Dr. Alban (Доктор Албан) въехать в Украину после посещения Крыма

Указанная новость облетела сеть и практически никого не оставила равнодушным, пишет Politeka.net.

Интернет-пользователи по разному восприняли новость. В частности, некоторые возмущались, сравнивая зарубежного артиста с такими российскими звездами, как: Иван Охлабыстин, Лолита и другими. Известно, что последним также запрещен въезд в Украину, поэтому люди предполагают, что их ждет та же участь, что и Доктора Албана.

Также в сети появились, высмеивающие ситуацию картинки и посты.

"Это маркеры того, что #Зеленский просто не понимает происходящее в Украине. Не понимает саму страну. Он человек примитивный, недалёкий и зависимый от Коломойского", " Если ты выступал на Вечернем квартале, то значит тебе можно все? Как вам ситуация?", "А что закон он и не такой уж и закон. Можно и подогнать под себя, а чем тебе не царь. Ой .. извините. Презедент", "Наверное нужно было все таки браслет с таким текстом носить, чтобы вспоминать об обещаниях", "Уйдёт теперь и опять эти выборы((", "Боже, за что нам это?", - написали пользователи сети.

Напомним, политолог Юрий Романенко назвал ключевую причину сегодняшнего плачевного состояния Украины.

В частности, с Dr.Alban все просто - если Украина не готова поддерживать санкционный режим из-за Крыма, который сама и ввела, то и другие страны тем более не будут нести издержки из-за этого режима.

Ранее сообщалось, что в сети, узнав о поступке Зеленского с Доктором Албаном, написали не очень приятные слова.

"С такими темпами скоро путин перестанет быть х**лом...", " Полет нормальный. Следующим выступит Газманов на 23 февраля. Ведь для Зе это большой праздник, в прошлом году он помнится в ФБ с ним поздравлял. Пипл хавает."," Когда Путина ждать?", - написали комментаторы.

Ранее мы писали, что президент Украины с семьей засветился на отдыхе в Омане.

Украинские журналисты уверяют, что президент живет в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Напомним, Квартал 95 не пощадил Лукашенко, Зеленский в восторге от такой дерзости.

Как сообщала Politeka, украинский режиссер взбунтовался против Зеленского из-за "Сватов": "Открыто поддержал оккупацию".

Также Politeka писала, что Зеленский заявился в "Квартал 95" и довел Кравец до слез.