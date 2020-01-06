Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз стал объектом для насмешек

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз российского лидера решили высмеять из-за "скреп", которые Владимир Путин пытается чтить.

В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

"Божественно!", "Игорь, ты антихристу уже процент должен выплачивать", " астолько сильно, что лайкать страшно", "Гениально!", "У фашиствующих только ручки и ножки в другую сторону!", "Это новый уровень я считаю", "Врёшь! Мы под чекистами, как в храме (хоть и с запашком, как у параши), в смысле, либеральными словами не касайся скреп духовных наших!", "После революции в Третьяковке должны вывесить работы Леши Ступина", "Наша бабушка!", - пишут пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин стал героем курьезного видео, посвященного Новому году. На нем можно увидеть президента РФ, сидящего за столом с бокалом шампанского.

Рядом с ним стоит мужчина с бокалом сока, а на диване в чувства приводят женщину, которая не верит, что за их столом сидит глава Кремля.

"Что тут происходит?", - говорится в подписи к курьезному видеоролику.

"Это притон наркоманов!", "То ли мумия, то ли Фантомас. То ли мумия Фантомаса", "Если Ваш Новый год не похож на этот, даже не думайте меня приглашать", "После этого не говорите мне, что у Путина двойника нет", "Это тройник!", "Народ гуляет...", "Не верю !Кружка не пластиковая, это не Путин!", "Его на корпоративы заказали", "Свадебный генерал", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе