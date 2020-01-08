Российский президент Владимир Путин внезапно появился перед верующими на Рождественской службе и поздравил их с праздниками

При этом от народа лидера РФ отделяло приличное расстояние, а его внешний вид насмешил пользователей сети, передает Politeka.

В этот раз президент обошелся без традиционного костюма и появился перед людьми в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга в «бабушкиной» кофте, чтобы, наверное, выглядеть ближе к народу. После поздравительной речи Путин поспешил ретироваться. Ни детей, ни внуков президента на службе замечено не было.

Соответствующее видео появилось в блоге Проф. Преображенский в соцсетях.

«Путин, конечно, невероятно убогий. Можно обрести огромную власть. Ходить с полком охраны. Обзавестись миллиардами. Смотреть ежедневно по 10 хвалебных телепередач о себе. Воровать у страны чуть больше, чем всё. Но, если ты убогий, ты всё равно останешься убогим», – подписал видео блогер.

Путин, конечно, невероятно убогий.

Можно обрести огромную власть.

Ходить с полком охраны.

Обзавестись миллиардами.

Смотреть ежедневно по 10 хвалебных телепередач о себе.

Воровать у страны чуть больше, чем всё.

Но, если ты убогий, ты всё равно останешься убогим. pic.twitter.com/YMKsGTSg3A — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 7, 2020

В комментариях сарказм зашкаливал. Особое внимание читателей привлек кардиган Путина. Некоторые пользователи даже предположили, что это свитер марки SVEVO за 92 тысячи рублей.

«вещает из-за ограды!», «Испанский стыд», «Шпана, сколько бы не пыжилась, всегда остается шпаной. И Х***о здесь как очередное доказательство», «Свитерок от бабушки made in Italy,92600р.)», «Оценивать как политическую фигуру его нельзя - реалии маразма слишком многогранны», «Позорище нации: дедушка с проблемами психики и в полной прострации жизни учит....:-((», «Какой-то моложавый артист. Даже не тот, что с новым годом поздравлял», – пишут пользователи.

Ранее мы писали, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Напомним, Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.

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