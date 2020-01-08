Президент Эстонии Керсти Кальюлайд достойно ответила Кремлю на "милый" подарок из оккупированного Крыма

Как передает Politeka.net, в сети обсуждают скандал, разгоревшийся между двумя странами на почве казалось бы радостного события - дня рождения. Так, недавно Кальюлайд отметила 50-летие. Российский президент поздравил коллегу с юбилеем, отправив ей бутылку шампанского из оккупированного Крыма. Глава Эстонии вернула подарок обратно.

"Кремлевские гопники решили поздравить президента Эстонии с Днем рождения бутылкой шампанского из оккупированного Крыма. Канцелярия эстонского президента отправила подарок назад. До оккупантов до сих пор так и не дошло: странам Балтии краденое не нужно!", - пишут пользователи в Твиттере.

Ситуация обрела невиданный размах в сети, не обсуждает разве что ленивый.

":) Хорошо, что в мире есть страны, где правила гигиены соблюдаются неукоснительно."

"А что, есть шпана с мозгами и умом? Я почти за 80 лет своей жизни такую не встречал. Одни безмозглые понты и уголовщина!"

"Просто молодцы!"

"Вищій пілотаж."

"В России появилось новое поколение дипломатов-дипломатическое быдло.Ведь это не было случайностью. Лицемерное го*но"

"Милая гоп-шуточка"

"Классный троллинг..)"

Ранее мы сообщали, Путин обескуражил россиян внешним видом, появившись внезапно ра Рождественской службе.

Так, российский лидер объявился в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга в «бабушкиной» кофте, чтобы, наверное, выглядеть ближе к народу. После поздравительной речи Путин поспешил ретироваться. Ни детей, ни внуков президента на службе замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, россияне высмеяли новогоднее поздравление Путина. На этот раз народ пошутил над местом, где он зачитывает свое обращение.

В Твиттере опубликовали фото, на котором Путин в длинном черном пальто и угги стоит на подставке, застеленной "совковым" ковром, а у него за спиной – панорама ночной Москвы.

Напомним, Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.

Как сообщала Politeka, одинокий Путин рассмешил россиян, правдивое фото расставило все точки.

Также Politeka писала, что Путин в бабушкиной кофточке привел девочку в ужас, видео облетело сеть