В новогодний набор для детей в Омске положили конфеты с изображением президента России Владимира Путина

Конфеты раздали в Омске детям. В начинку входит водка, перец чили и имбирь. Фотографию опубликовали в местном паблике. Об этом пишет "Сегодня".

Пользователи начали шутить на эту тему:

"Со вкусом налогов?", "Это на губернаторской елке дали?", "У нас вообще с коньяком были".

На сайте производителя указано, что в составе темный шоколад, водка, масло, перец чили, имбирь и ароматизатор.

Ранее мы сообщали, что Путин дико опозорился с подарком для президента Эстонии.

В сети обсуждают скандал, разгоревшийся между двумя странами на почве казалось бы радостного события - дня рождения. Так, недавно Кальюлайд отметила 50-летие. Российский президент поздравил коллегу с юбилеем, отправив ей бутылку шампанского из оккупированного Крыма. Глава Эстонии вернула подарок обратно.

"Кремлевские гопники решили поздравить президента Эстонии с Днем рождения бутылкой шампанского из оккупированного Крыма. Канцелярия эстонского президента отправила подарок назад. До оккупантов до сих пор так и не дошло: странам Балтии краденое не нужно!", - пишут пользователи в Твиттере.

Сообщалось, что Путин ярко оконфузился перед миллионами россиян, скандальные кадры уже в сети.

Российский президент Владимир Путин нелепо опозорился с новогодним поздравлением.

Дело в том, что российские телеканалы, транслировавшие выступление Владимира Путина в полночь, отключили счетчики лайков и дизлайков.

На позорный момент обратил внимание карикатурист Сергей Елкин, который решил в привычном для себя стиле высмеять российского президента.

"Лайки падают, падают, падают... Российские телеканалы отключили счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина на своих страницах в YouTube", - написал Елкин.

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