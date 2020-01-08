В новогодний набор для детей в Омске положили конфеты с изображением президента России Владимира Путина
Конфеты раздали в Омске детям. В начинку входит водка, перец чили и имбирь. Фотографию опубликовали в местном паблике. Об этом пишет "Сегодня".
Пользователи начали шутить на эту тему:
"Не в полотенце и на том спасибо!": Елену Зеленскую разнесли за наряд на важной встрече
Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты: появились кадры жестокой мести
Пышногрудая внучка Боярского потрясла своим достоинством перед Галкиным: "Богиня"
Заворотнюк пропала не из-за рака: раскрыта тайна актрисы, «Хочет уйти от…»
"Со вкусом налогов?", "Это на губернаторской елке дали?", "У нас вообще с коньяком были".
На сайте производителя указано, что в составе темный шоколад, водка, масло, перец чили, имбирь и ароматизатор.
Ранее мы сообщали, что Путин дико опозорился с подарком для президента Эстонии.
В сети обсуждают скандал, разгоревшийся между двумя странами на почве казалось бы радостного события - дня рождения. Так, недавно Кальюлайд отметила 50-летие. Российский президент поздравил коллегу с юбилеем, отправив ей бутылку шампанского из оккупированного Крыма. Глава Эстонии вернула подарок обратно.
"Кремлевские гопники решили поздравить президента Эстонии с Днем рождения бутылкой шампанского из оккупированного Крыма. Канцелярия эстонского президента отправила подарок назад. До оккупантов до сих пор так и не дошло: странам Балтии краденое не нужно!", - пишут пользователи в Твиттере.
Сообщалось, что Путин ярко оконфузился перед миллионами россиян, скандальные кадры уже в сети.
Российский президент Владимир Путин нелепо опозорился с новогодним поздравлением.
Дело в том, что российские телеканалы, транслировавшие выступление Владимира Путина в полночь, отключили счетчики лайков и дизлайков.
На позорный момент обратил внимание карикатурист Сергей Елкин, который решил в привычном для себя стиле высмеять российского президента.
"Лайки падают, падают, падают... Российские телеканалы отключили счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина на своих страницах в YouTube", - написал Елкин.
Напомним, Путин в образе бабушки засветился в церкви, россияне в слезах
А еще Politeka писала, что "бабушкина" кофта подпортила величие Путина
Также Politeka сообщала, что Путин в бабушкиной кофточке привел девочку в ужас