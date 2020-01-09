Успехи россиян сравнили с прорывами США и Китая, и в результате сеть взорвалась очередными издевательствами

В этот раз дайджест мировых новостей разбавил российским достижением пользователь Михаил Авринский, передает Politeka.

В своем микроблоге в Twitter он опубликовал скрины трех новостей. Первая сообщает о том, что Китай запустил первый пассажирский автобус на водородных топливных элементах. Вторая гласит о запуске компанией Илона Маска Space X 60 интернет-спутников на орбиту Земли.

Самая «масштабная» в этом дайджесте новость из России. По дороге в село Териберка, которое находится в Кольском районе Мурманской области, открылся новый придорожный туалет. Причем, судя по фото, это даже не капитальное сооружение с унитазами, умывальниками и зеркалами, а обычная деревянная будка, которых полным-полно в каждой российской деревне.

«Ощутите гордость за сверхдержаву!», – иронически подписал снимок автор публикации.

В комментариях пользователи не преминули пошутить:

«Меня аж слеза прошибла и захотелось спеть "боже, храни царя"», «С новым "очком", товарищи!!!», «Новое очко - наше все. Чекистский максимум, б**дь», «Там, похоже, в Териберке пора гостиничный комплекс открывать "У ж*пы мира". И грести деньги лопатой, с тех, кто захотел побывать в этой ж*пе».

Ранее мы писали о том, что в магазине в Казани покупатели устроили драку в очереди за просроченными продуктами. Побоище сняли на телефоны присутствующие тут же. Самое интересное, что участницами махача были в основном женщины, в то время как мужчины стояли по другую сторону прилавка и с интересом наблюдали, кто кого победит.

- Казань, войны за просрочку в магазине.



Реально, пацаны, это какой-то пизд@ц! Это даже не конец Совка! В умирающем Совке народ хотя бы за что-то новое бился, а не за просроченный товар. pic.twitter.com/My6VQtxdZ0 — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) January 9, 2020

Напомним, странное лакомство российских детей показали в сети.

Как сообщала Politeka, "бабушкина" кофта подпортила величие Путина.

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