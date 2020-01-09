Уже третий день подряд сети не перестают потешаться над кофтой российского президента Владимира Путина, в которой он появился на Рождественской службе

Не то серая, не то светло-бежевая кофта главы РФ не дает покоя пользователям всемирной паутины. Ее рассмотрели буквально под микроскопом, нашли похожую за 92600 рублей и даже вынесли Путину «модный приговор», передает Politeka.

Вещь, в которой президент появился перед прихожанами Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге, хоть и стоит массу денег, выглядит на нем, мягко говоря, совсем не модно. Очередную шутку по этому поводу в своем блоге в Twitter опубликовал пользователь под ником Анатолий Трупинин.

На фото – Путин в соборе в пресловутой кофте, рядом – похожий кардиган с описанием и ценником.

«Либерасты опять смеются над Президентом. Свитер у Него видите ли слишком дорогой. А я считаю что это наоборот показывает Его близость к народу! Сами посмотрите, свитер почти сто тысяч стоит, а Владимир Владимирович в нём выглядит как пер***й дед у телевизора!», – подписал публикацию автор.

В комментариях пользователи не только подхватили сарказм, но кое-кто даже предположил, что под кофтой у Путина бронежилет. Именно потому, мол, он и выглядит немного нелепо в этом наряде.

«Он что в элитном, дорогом костюме, круче, чем у самого Бонда, выглядит, как старый, пер**ся и вечно крехтящий дед, что и в этом свитере за сто тыров, что в майке-алкоголичке засаленной за 2 рубля! А впрочем.. почему "как"? А если нет разницы - зачем платить меньше народных?», «Дед может выйти из подворотни, но подворотня из него – никогда», «Бронежилет не учитывается?», «Интересно , а треники у него по чём? И вообще, к этому ансамблю подошли с полосками и растянутыми коленками, можно ещё сланцы на носки», «Воротник из парика Кобзона», – шутят под публикацией.

Напомним, открытие туалета в России "переплюнуло" успех Илона Маска.

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