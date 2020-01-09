Министерство обороны России в 2020 году снабдят 50 пистолетами «Удав»

Эту новость росСМИ подали как серьезное достижение, однако пользователи сети посмотрели на такой прорыв под другим углом, передает Politeka.

Так, известный блогер под ником Проф. Преображенский опубликовал несколько скринов этой новости в разных изданиях и снабдил их красноречивой подписью в Twitter:

«В своей великодержавной милитаристской истерии мы докатились до того, что 50 новых пистолетов становятся важным поводом для пропагандистских восторгов. Не подлодок. Не самолётов. Не танков. Пистолетов. Скоро новыми боевыми портянками гордиться начнём».

Публикация вызвала широкий резонанс и собрала десятки комментариев.

«Судя по новости, это должны быть что-то типа плазменных пистолетов. или пистолетов с генератором черных дыр(естественно, в бюджете)», «Бл они скоро и шурупам начнут имена давать, Удав, Дятел, Сармат, Искандер, Сокол, Жираф», «Это просто для пистолетных войск», «Всепогодный многоцелевой дальнемагистральный стратегический пистолет-перехватчик "Удав", разработанный под новейший патрон, летящий по непредсказуемой траектории со скоростью в 147 МАХов», «Может, они атомными пулями стреляют, почем нам знать?», «Впринципе еще вариант с вылетающим из дула портянками, недельной носки на лицо врага. Но это уже наверное, рпг- "скунс"», – шутят пользователи.

Ранее мы писали о том. что в стеи высмеяли открытие в Мурманской области России придорожного туалета. В это же время китайцы хвастаются первым в мире пассажирским автобусом на водородных топливных элементах, а Илон Маск – запуском 60 интернет-спутников на орбиту земли.

Напомним, Путин огорошил новой внешностью.

Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.

Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.