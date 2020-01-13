Глава Миасского городского округа в России Григорий Тонких похвастался установленными унитазами без перегородок



Как передает Politeka.net, своим достижение он поделился в Instargam.

По его словам, до изменений в школьной уборной были "дыры" в полу.

Однако на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза.

В соцсети бурно отреагировали на такие изменения в школе. Так, пользователи были возмущены тем, что для детей не поставили перегородки, а некоторые с иронией отнеслись к такому "достижению".



"92 человека ходили срать в 3 дырки в полу в 2019 году... теперь будут ходить в 2 дырки... все также толпой, спасибо радной", "Захотелось переехать в Северные печи", " Зачем вообще этим хвастаться? Тем более в 21 веке. Бл**, жесть!", "Срать вдвоём веселее...", "Перегородки к 9майским праздникам приурочить. Так победим", "Хвастаться в 21 веке, что заменили дырки в полу на туалеты без перегородок, могут только российские власти, позор, ждите неминуемой участи", - писали под постом российского мэра.

Ранее мы писали о том, что в магазине в Казани покупатели устроили драку в очереди за просроченными продуктами. Побоище сняли на телефоны присутствующие тут же. Самое интересное, что участницами махача были в основном женщины, в то время как мужчины стояли по другую сторону прилавка и с интересом наблюдали, кто кого победит.

Напомним, странное лакомство российских детей показали в сети.

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