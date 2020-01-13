После пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» в России озаботились строительством аналога

Причем построить его планируют к 2030 году, использовав чертежи недостроенного советского авианосца «Ульяновск».

«То есть в 2030-м появится авианосец, построенный по чертежам из 1980-х. Это всё, что надо знать о сверхсовременном российском оружии», – написал в своем блоге в Twitter пользователь под ником Проф. Преображенский.

Согласно сообщениям росСМИ, работы по созданию первого в России атомного авианосца начнутся в 2023 году. Планируется, что он будет иметь ядерную энергетическую установку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн.

Что касается авианосца «Ульяновск», способного нести до 80 самолетов, то Советский Союз начал его строительство в Николаеве, однако с распадом СССР проект был заморожен, а корпус корабля разобран на металл в 1992 году.

В комментариях под публикацией на эту тему в соцсети разгорелась целая дискуссия.

«Так ещё и НЕ появится ) Всё, что планируется на десять лет вперёд, имеет целью стырить бабло на этапе концептуального проектирования и поразить телезрителя величием грандиозных планов. И почти никогда не доходит до воплощения в жизнь», «В минобороны уже проводят закупки», «Единственное супероружие, которое состоит на вооружении России, - это тотальный, беспросветный пи**ж», «Мало того, электронику и комплектующие закупят на АлиЭкспресс уже в ближайшее время, именно им удалось выиграть тендер», «К тому времени авианосцы станут не актуальными и его перепрофилируют в плавучий торговый центр: первая палуба обувные магазины, фаст фуд и т. д», – пишут пользователи.

Ранее мы писали, что в сети юмористы вовсю потешились над видео, в котором глава РФ посещает выставку, посвященную перспективным проектам развития военно-морского флота в севастопольском филиале Нахимовского военно-морского училища. На ней представлены модели, отображающие текущее состояние и перспективное развитие авианесущих кораблей ВМФ. Среди экспонатов – и проект печально известного крейсрера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который задымил своим пожаром все соцсети в декабре минувшего года.

Напомним, военный корабль Путина постигла участь "Адмирала Кузнецова".

Как сообщала Politeka, военная гордость Путина снова попала в беду: на пути у "величия" встал мусор.

Также Politeka писала, что путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам: "корабль "Правого сектора".