Не успел наступить новый год, как «народная милиция ЛНР» взорвалась очередной страшилкой об иностранных помощниках «украинских карателей» на Донбассе

Так называемый офицер пресс-службы «Народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко заявил на брифинге, что в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую заявились наемники из Канады.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пропагандистские СМИ.

«Несмотря на имеющиеся договоренности о мирном урегулировании конфликта, украинское командование продолжает привлекать в зону операции Объединенных сил (ООС) иностранных наемников. Так, по нашим данным, 10 января в населенный пункт Станица Луганская прибыли 15 граждан Канады, представителей одной из частных военных компаний (ЧВК)», – заявил боевик, не моргнув глазом.

По его словам, прибывшие «будут обучать военнослужащих 46-й бригады ВС Украины, находящейся в данном районе, минно-взрывному делу и снайперской подготовке».

Реакция в соцсетях на такое заявление не заставила себя ждать.

«То ли фантазия закончилась, то ли кокаин. Я помню время, когда "новости" выглядели так: легендарный отряд Моторолы разгромил штаб американцев в количестве 700 человек, сожжено 28 Абрамсов, подбито 10 вертолетов Апач. И фото китайского ножа с надписью USA в качестве доказательства», – иронизирует в своем блоге Vіtаuskаs.

В комментариях – сплошной сарказм и фотожабы, а также пример еще одного фейка полуторагодичной давности об иностранных вояках.

«трэш! круто вштырило молодую джамахерию, и это не кокаин, там какая то тяжёлая синтетика», «после краха аргентинского дипканала, шахтеры днр\лнр перешли на отечественный кокс. потом на бф2. потом пришли канадцы», «Некуда больше деваться от беспросветной нужды жителям канадской глубинки, вот и подались в наемники от безысходности», «зачем украинцы оправдываются? Я бы на их месте и не такие фейки запустил. Пусть сепары с**т в штаны и не спят. 1000 снайперов прилетели из Канады и Литвы. Французский иностранный легион и британский SAS в полном составе и пр.», – шутят пользователи.

Ранее мы писали о том, что Россия начала усиление позиций на линии соприкосновения на Донбассе, перебрасывая туда по ночам технику и людей.

Напомним, Скабеева запугала украинцев карательными мерами.

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.