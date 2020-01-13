В интернет-сети начался ажиотаж из-за стрельбы президента РФ Владимира Путина, которую он открыл в штаб-квартире ГРУ

Как сообщает Politeka, кадрами поделился пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Полковник Путин стрельбу закончил»: 2007 год. Путин в новой штаб-квартире ГРУ», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Путин в специальных наушниках стреляет в тире из пистолета. После этого к нему подходят несколько «зеленых человечков» прямо в масках. Они дают Путину еще одну обойму, которую выстреливает «властелин» Кремля. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Опять показывают изначальную копию сегодняшнего Путина из 2007. Года», «Путин демонстрирует абсолютное отсутствие техники меткого выстрела: неверная изготовка, "дёрганье" за крючок, раннее снятие мышечного тонуса на удержание позы. Стреляет как девочка из пансиона благородных девиц», «да хоть в танк его посадите – из него уже не получится ничего», «Судя по непоказанной мишени с результами, стреляет он приблизительно как и страной управляет – фиговенько», - пишут они.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен уходить с оккупированных регионов и даже собирается увеличить свои территориальные претензии в Украине.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на канале Youtube.

Он обратил внимание на то, что во время встречи Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глава РФ назвал территории Донбасса, где его боевики ведут активную войну с нашими защитниками, "юго-востоком" Украины. Именно это высказывание указывает на то, что Владимир Путин не будет останавливаться и увеличит территориальные претензии в Украине.

Ко всему прочему, на пресс-конференции, которая состоялась после переговоров Меркель и Путина, президент РФ заявил, что Минские соглашения являются безальтернативной основой, которая может нормализировать грядущую ситуации на территории "юго-востока" Украины.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".