В сети появилось архивное видео, на котором запечатлено, как президент России Владимир Путин танцует в компании бывшего лидера США Джорджа Буша-младшего





Видео было снято во время последней встречи Путина и Буша.

На кадре можно увидеть, как вместе с лидерами стран выступали артисты хора кубанских казаков, выступавших во время визита Буша в Сочи.

В сети уже бурно отреагировали на это видео.



"Тогда к нему ещё людей подпускали.", "Жена Буша угорает", "Буш пляшет под путинскую дудку", "Жирика не хватает для полного еба**рия", "Нынешний Путин так не делает", "шабаш какой-то правда...", "Как в своем Дрезденском Клубе. Массовик-затейник", - писали пользователи сети.

Ранее мы сообщали о том, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".