Российский президент Владимир Путин на днях изъявил желание урегулировать вооруженный конфликт в Ливии

Известно, что это произошло по факту переговоров ежду командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и представителями Правительства национального согласия Ливии во главе с Фаизом Сараджем, которые прошли в Москве, пишет Рoliteka.net.

Переговоры не принесли результатов. Хафтар сообщил, что будет идти до конца, отказавшись подписать соглашение с Сараджем.

Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об уверенности, что Путин обостряет ситуацию в Ливии специально. Известно, что Россия поддерживат Хафтара.

Изветный художник Сергей Елкин нарисовал новую карикатуру, которой высмеял слова Путина.

На картинке изображен российский лидер в роли голубя. Во рту нарисованного Путина - оливковая ветвь. Президент улыбается мечтательно глядя наверх. При этом в лапках он держит листок с надписью: "Мир - Ливии".

За день пост Елкина собрал сотни лайков и много комментариев.

"Главное, что бы птичка ничего не сделала, потому что точно будет не к деньгам🙄", "Должен гадить бомбами для полноты сюжета", "Надо было этому голубку ещё ракеты пририсовать", "Так ничего же не случилось. Поговорили и разбежались", "Стерх мира", "В итоге нагадит", "Эту же веточку, да с другой стороны!", "На трампа вообще не похож", "Путина нельзя голым рисовать", "Этот голубок мира и в Венесуэле,и в Южной Африке,и в Сирии...с Украины не вылазит...любой военный конфликт без этого голубя не обходится", - написали пользователи сети.

Напомним, 11 января прошла встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина. Канцлер Германии и президент РФ встретились в Москве.

Сообщается, что стороны во время очной ставки обсудили «обострение ирано-американского кризиса, ситуацию в Ливии и в Сирии, вопрос об урегулировании ситуации в Украине».

Под видео в сети «Путин и Меркель. Рукопожатие в Кремле» появилась масса едких комментариев в адрес главы Кремля. В частности, пользователи смеются над «невыдающимся» ростом Владимира Путина.

Напомним, Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.

Как сообщала Politeka, одинокий Путин рассмешил россиян, правдивое фото расставило все точки.

Также Politeka писала, что Путин в бабушкиной кофточке привел девочку в ужас, видео облетело сеть.