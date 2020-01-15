Пока глава РФ Владимир Путин начиняет танками и солдатиками Донбасс, в самом серце России нашлись весьма неожиданные враги

Жители российской столицы начали массово жаловаться в соцсетях, что дворники по указе сверху взялись разрушать снеговиков, которых слепили дети во дворах.

На этот факт обратил внимание блогер Vіtаuskаs и высмеял его в традиционной манере, передает Politeka.

«Зима не пройдёт! Россиянам настолько важно хоть с кем-то каждый день воевать, что в Москве (на которую враги до сих пор так и не напали) решили объявить войну снеговикам. Ватники ещё берутся утверждать, что Россию все боятся? Да над этим сумасшедшим домом уже смеётся весь мир!», – подписал он скрин новости.

«Снеговики в Москве должны быть только из закупленного сертифицированного снега, стандартного размера и веса. Морковка должна быть тоже стандартного размера и цвета. Все снеговики должны улыбаться нежной улыбкой довольных жизнью граждан. А не эта вот ваша самодеятельность!», – шутят в комментариях.

В свою очередь жителям Москвы не до иронии. Вот, например, Юлия Михальская‎, жительница белокаменной, жалуется на беспредел коммунальщиков.

«Вчера наконец-то выпал снег, для детворы радость - в нашем дворе только при нас 5 снеговичков слепили!!! Сегодня НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО! Дочка утром пошла проверить своего снеговика-девочку Дуню - а там просто всё расчищено! Ребёнок плакал!!! Якобы кто-то пожаловался и дворникам поставили задачу убрать снеговиков. Каким-то уже маразмом отдаёт (((( Возможно, кто-то знает, что произошло? Какой «редиска» принимает решение удалить снеговиков, построенных во дворе на детской площадке? Детьми, дождавшимися снега??? Кому жаловаться?», – вопрошает она.

Напомним, у Путина показали миру "чудо" техники и опозорились.

Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.

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