Очередное изобретение россиян вызвала шквал насмешек в соцсетях

Как передает Politeka.net, соответствующею запись опубликовал пользователь Kirill Rodnoi в Twitter.



"Да, что-то на Уралвагонзаводе пошло не так с инновационным трамваем...", - говорится в подписи к посту.





Да, что-то на Уралвагонзаводе пошло не так с инновационным трамваем... pic.twitter.com/MDyG6mI1hj — Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) January 15, 2020

Пользователи сети такое "чудо техники" не оценили.

"Они чертежи вверх ногами читали...", "это тот самый, который стоит на "запасном пути", "Да это же легендарный Бронетёмкин Поносец!", " "Ничего не выходит: сколько детскую коляску не собирай, все автомат Калашникова получается!", "Перевернуть забыли и краску отполировать", - писали пользователи сети.





Ранее мы писали о том, что в магазине в Казани покупатели устроили драку в очереди за просроченными продуктами. Побоище сняли на телефоны присутствующие тут же. Самое интересное, что участницами махача были в основном женщины, в то время как мужчины стояли по другую сторону прилавка и с интересом наблюдали, кто кого победит.



Напомним, Путин огорошил новой внешностью.

Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.

Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.