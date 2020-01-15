Очередное изобретение россиян вызвала шквал насмешек в соцсетях
Как передает Politeka.net, соответствующею запись опубликовал пользователь Kirill Rodnoi в Twitter.
"Да, что-то на Уралвагонзаводе пошло не так с инновационным трамваем...", - говорится в подписи к посту.
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Пользователи сети такое "чудо техники" не оценили.
"Они чертежи вверх ногами читали...", "это тот самый, который стоит на "запасном пути", "Да это же легендарный Бронетёмкин Поносец!", " "Ничего не выходит: сколько детскую коляску не собирай, все автомат Калашникова получается!", "Перевернуть забыли и краску отполировать", - писали пользователи сети.
Ранее мы писали о том, что в магазине в Казани покупатели устроили драку в очереди за просроченными продуктами. Побоище сняли на телефоны присутствующие тут же. Самое интересное, что участницами махача были в основном женщины, в то время как мужчины стояли по другую сторону прилавка и с интересом наблюдали, кто кого победит.
Напомним, Путин огорошил новой внешностью.
Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.
Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.