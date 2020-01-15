В сети возмутились новому развлечению российских детей в миниатюрных танках



Как передает Politeka.net, соответствующую запись опубликовали в Twitter-аккаутне "Разбираются. Потерпите"

Так, в парке "Сокольники" в Москве открылся аттракцион "Танкодром", где сдают на прокат мини-танки Т-34

На видео видно, как дети вместе с родителями (а те кто постарше - в одиночку) катаются на маленьких прототипах военных машин.

"Как тебе такое, Е.Маск?", - уже в привычной манере подписали данный пост.

"Аттракцион" повеселил пользователей сети, но большинство из них пришло в ярость из-за такой идеи.



"Детей то за что?!", "Новое Российское вооружение", "На фоне этой победы чердак поехал походу совсем", "Страна помешана на милитаризме.", "Танковых биатлонистов готовят", "Зачем вам Марс, если у вас такое счастье?", "Сразу че то гимн ДОСААФ вспомнился...Мы рождены,чтоб сказку сделать былью...И вместо жопы - пламенный мотор...:))", - писали под данным постом.

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Напомним, Путин огорошил новой внешностью.

Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.

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