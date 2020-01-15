Российский кинематограф в турборежиме выдает фильмы о войне, качество и содержание которых все чаще становится поводом для жеста «рука-лицо»

Очередной «шедевр» патриотического угара высмеял в своем Twitter блогер Олег Чагин, передает Politeka. Причем внимание мужчины привлекло не столько содержание ленты, сколько актеры, которые играли в ней.

Он опубликовал кадр из очередного фильма из серии «деды воевали», на котором актриса в военной форме времен Второй мировой лежит на земле.

Непонятно, то ли она собирается кого-то спасать, то ли ползти вперед. Гораздо интереснее ее внешний вид. В кино, которое якобы показывает начало 40-х годов прошлого века и военные действия, эта дама появилась в кадре с макияжем, длиннющими ресницами и губами, на которых явно заметны следы тюнинга.

«Хуже современных российских фильмов — только современные российские фильмы про Великую отечественную войну и советскую эпоху. Этот кадр — лицо этих новых фильмов. Контузия в губы...», – подписал он снимок.

В комментариях пользователи не сдерживали сарказма, причем немало реплик сложно назвать приличными:

«Ты чо, она этими губами танки Гудериана остановила! И стрингами», «Каков п***ц, мне прям стыдно стало, хоть и не имею отношение к этому г**ну. Мой дед на 50 лет победы плевался от юбилейных часов Полет, а тут вообще ужас неописуемый», «Да ладно, ее просто враги поймали и пытали, окунали морду в улей», «Какая мерзость :(«, «Ничего вы не понимаете, это такой рот войск», «просто она делала искусственное дыхание подряд целой роте», «Даааа!!! Контузия по всему периметру!».

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