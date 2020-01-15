Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снова уснул во время ежегодного послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию

Одним из первых на эту тему пошутил российский оппозиционер Алексей Навальный.

«На самом деле, только одна вещь в России стабильна и незыблема - Дмитрий Медведев, спящий на послании президента», – написал он в Твиттере, опубликовав фото мирно спящего премьера.

Рядом с Медведевым можно увидеть Валентину Матвиенко, главу Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которая тоже выглядит, мягко говоря, сонной. А в комментариях под публикацией даже появились скрины, на которых видно, что сон таки сразил топ-чиновницу Путина, и она перехватила эстафету Морфея у Медведева.

«У Матвиенко глаза на веках нарисованы, она тоже спит», «он не спит, он боится на Вальку посмотреть.)))», «Он не спит, он зрение экономит», «Медвежонок ушёл в спячку», «Все прочие там тоже спят, просто Дмитрий Анатольевич единственный, кто не освоил науку спать с открытыми глазами», «Они там все мысленно спят. Только Медведев спит не стесняясь глаза закрыть. Каждый верный путинец, под монотонное воффкино бомотание спит и мечтает о том, как скопит денег выйдет на пенсию и уедет из РФ куда нибудь далеко-далеко, да хоть в Гондурас», «Зима на дворе, против природы не попрешь» – пишут в комментариях.

Отметим, что Медведев уже не раз засыпал под голос Путина, что сразу же становилось достоянием общественности и поводом для насмешек.

Как известно, сегодня премьер-министр РФ ошеломил заявлением, что правительство в полном составе уходит в отставку. Путин предложил Медведеву пост замсекретаря Совбеза.

Напомним, Путин окончательно доигрался, Россия на грани распада.

Как сообщала Politeka, Путин покинет пост президента РФ в 2024 году: названо имя преемника.

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