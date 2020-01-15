Более острой фотожабы не бывает

В интернет-сети подняли на смех бывшего премьера России Дмитрия Медведева за отставку при помощи фотожабы

Как сообщает Politeka, снимок разместил художник Андрей Петренко.

«Не по пути», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотожабе Путин изображен в виде ящерицы, от которой отрывается хвост с лицом Медведева. При этом главарь Кремля якобы говорит «Нам с тобой не по пути». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«правильно», «давно пора», «а может, и Путину пора?», «им вообще-то обеим в ту сторону», - пишут они.

Как сообщалось ранее, отставка правительства РФ стала самой настоящей спецоперацией президента России Владимира Путина. Такое мнение озвучил российский журналист Игорь Яковенко.

Он отметил, что новость об отставке правительства РФ - достаточно неожиданное послание от президента России Владимира Путина, но весьма в его духе.

"Но это в духе Путина. Он всегда старается принимать решения неожиданно, внезапно. В общем, это спецоперация", – заявил российский журналист.

Журналист также выразил убеждение в том, что решение об отставке правительства Российской Федерации принадлежит президенту России Владимиру Путину, но никак не Дмитрию Медведеву. Он назвал это явной спецоперацией против Медведева и его "товарищей".

Яковенко также уверен, что "имя нового премьера сейчас никто не назовет, если только нет какой-то инсайдерской информации".

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