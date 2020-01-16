В Верховную Раду занесли гроб, курьезный момент попал на видео

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила на своей странице в Facebook журналист Анна Стешенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В комментарии отметили, что гроб принадлежит премьер-министру Алексею Гончаруку.

«В Раду принесли гроб Гончарука... Ну, так все шутят», – подписала журналистка видео.

В сети пользователи начали комментировать сенсационное видео и шутить по поводу небывалого случая в Раде.

«Годы идут, цирк всё тот же», «... депутати , їх місце у цирку а не у ВР», «Проклятое место», «Три дэ икона Гончарука?», «А що це насправді?», «Дебилы», «Ору», «"Хоть святых заноси"..», «А внутри кто?», «Рада главный магнит и место силы для всех городских сумасшедших. Ничего удивительного во всех этих инсталяциях нет», – пишут в сети.

В Раду принесли гроб Гончарука... Ну, так все шутят Gepostet von Анна Стешенко am Donnerstag, 16. Januar 2020

Напомним, что в скандале вокруг прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука наметился неожиданный поворот. В частности, на публикацию записей разговоров отреагировал и сам глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук. По его словам, против президента Владимира Зеленского и команды премьер-министра якобы "ведется сильная работа".

Алексей Гончарук также заявил, что его не запугать, а потому Кабмин продолжит "бороться с коррупцией и перекрывать потоки, перезагружать страну, чтобы в Украине не осталось схем и договорняков".

В своем видеообращении Алексей Гончарук также решил похвастаться успехами в экономике, чтобы доказать, что он якобы не "профан".

Ранее мы соообщали, что в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.

Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".

Также Politeka писала о черном дне для Гончарука, премии вылезут боком: что задумали «Слуги народа».