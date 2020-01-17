Российский президент Владимир Путин на днях предложил внести поправки в Конституцию

Гарант уверен, что потенциал закона страны, который был принят в 1993 году не исчерпан, но нужен ряд поправок, пишет Рoliteka.net.

Осенью 2020 года планируется даже провести "народное голосование".

Поправки затронут роль Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников.

Художник Сергей Елкин не обошел данную новость стороной и нарисовал кариктуру на злободневную тему.

Так, на рисунке предстал Владимир Путин в костюме, который изображен с большими мультяшными глазами. В руках российский лидер держит книгу с надписью: "КНСТОТИУЦИЯ".

Пост за два часа получил почти 500 лайков и много комментариев.

"Елкин, это и тонко, и жестко! Это супер!", "Хватит удивляться. Это гебешные фашисты и они ведут себя, как положено", "гениально!!!!!", " Моя мама в советское время редактировала медицинскую энциклопедию, вышел сигнальный экземпляр: на бордовой обложке золотыми буквами Энциклупедия))", "и держит вверх ногами?", "Публика в прострации- Вместо конституции Власти констатации....", "простиконституция или Констатация", "Проституция", "Яицостукнит, так правильней "При виде исправной амуниции как презренны все конституции!" (c) Козьма Прутков", "хулиганит опять 🔥🔥🔥солнецеликий", "Коитуституция", "Надеюсь он 'Новый завет' не перепишет", "Вот неправильно написана, поэтому и приходится исправлять! И всё для нас, неграмотных!", - написали пользователи сети.

Напомним, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, во время которого предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно".

Эта инициатива имеет большую важность не только для России, но и для соседней Беларуси, которой пророчили «Союзное государство» с РФ.

Елкин обнародовал еще одну карикатуру на эту тему. На ней изображен президент Беларуси Александр Лукашенко с подписью: «Слава табе, Госпадзе!».

Пользователей сети восхитила данная работа и они начали активно лайкать.

Напомним, Путин будет править вечно, россиян поставили перед фактом.

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