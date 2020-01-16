В сети высмеяли президента России Владимира Путина, который ради сохранения друга у власти готов наплевать на Конституцию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на художника Алешу Ступина в Facebook.

Так, на опубликованной фотографии Путин сидит на туалете вместо трона, тем не менее, на нем нарисован герб страны. Сам властелин Кремля одет в шапку царя, к которой прикручена советская красная звезда.

В руках у якобы Путина – листки бумаги, которые он вырвал из книги под названием «Конституция». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Мочит Конституцию», «кремлевский наперсточник», «а где 6 охранников?», «Туркменбаши(всея Руси) раздухарился», «а во лбу горит звезда», «Владимир х», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Польша выступила против обвинений президента России Владимира Путина, ее тут же поддержали в Европарламенте.

Так, совсем недавно Владимир Путин обвинил поляков в том, что именно они несут ответственность за начало Второй мировой войны. Польша выступила против заявлений президента РФ, а поляков поддержали в Европарламенте.

Так, большинство представителей Европарламента пошли против высказываний Путина и поддержали мнение Польши, что именно СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.

В сообщении Европарламента сказано, что большинство фактов указывает именно на русскую ответственность в начале войны. Ведь они спровоцировали боевые действия, когда заключили пакт Молотова-Роббентропа.Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что искажение истории угрожает демократическому обществу: