В сети высмеяли президента России Владимира Путина, который ради сохранения друга у власти готов наплевать на Конституцию
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на художника Алешу Ступина в Facebook.
Так, на опубликованной фотографии Путин сидит на туалете вместо трона, тем не менее, на нем нарисован герб страны. Сам властелин Кремля одет в шапку царя, к которой прикручена советская красная звезда.
В руках у якобы Путина – листки бумаги, которые он вырвал из книги под названием «Конституция». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Мочит Конституцию», «кремлевский наперсточник», «а где 6 охранников?», «Туркменбаши(всея Руси) раздухарился», «а во лбу горит звезда», «Владимир х», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, Польша выступила против обвинений президента России Владимира Путина, ее тут же поддержали в Европарламенте.
Так, совсем недавно Владимир Путин обвинил поляков в том, что именно они несут ответственность за начало Второй мировой войны. Польша выступила против заявлений президента РФ, а поляков поддержали в Европарламенте.
Так, большинство представителей Европарламента пошли против высказываний Путина и поддержали мнение Польши, что именно СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.
В сообщении Европарламента сказано, что большинство фактов указывает именно на русскую ответственность в начале войны. Ведь они спровоцировали боевые действия, когда заключили пакт Молотова-Роббентропа.Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что искажение истории угрожает демократическому обществу:
"Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные утверждения, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны, или изображать жертвы, таких, как Польша, как преступников".
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".