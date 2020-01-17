Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем, чем вызвал шквал насмешек в соцсетях

Известный российский певец и автор хитов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и Наташи Королевой Игорь Николаев 17 января отмечает свое 60-летие. По этому случаю его поздравили не только коллеги и поклонники, но и сам президент России Владимир Путин.

Как сообщает Politeka, об этом в своем Твиттере написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он опубликовал совместное фото президента РФ и Николаева и процитировал текст поздравления Путина:

«Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор».

Впрочем, поздравительный пост явно вызвал не ту реакцию, на которую рассчитывали в Кремле. В комментариях к нему люди недоумевают, почему Путин решил лично поздравить певца, а также обсуждают их совместный снимок.

«Банкетный», «От этой обслуги правящего воровского клана ..блевать тянет», «Он ещё не спился, не сторчался?», «Не понял, а кто такой Николаев, что его сам Путин поздравляет? Сколько стоит получить поздравление от главы?», «Похоже уже выпили за любовь», «Тому что слева 60, тому что справа 67... Кто этот мощный пацак справа?», «я до сих пор не понял - он дельфин или русалка», «Николаеву так стыдно, что решил очки темные надеть. Надеется может так не узнают», «Намек - а не пора ли на пенсию а», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Владимира Путина продолжают высмеивать в социальных сетях из-за решения отправить российского правительство в отставку вместе с главным соратником Дмитрием Медведевым.

Поэтому в привычном для себя стиле президента РФ решил высмеять известный карикатурист Сергей Елкин.

На карикатуре можно увидеть звонящего кому-то по телефону Владимира Путина, который говорит своему собеседнику следующее: "Новый год прошел — надо елку выбросить и правительство туда же".

Напомним, Путин дико оконфузился перед подчиненными, скандальное фото наделало шума.

Как сообщала Politeka, "Путин возглавит НАТО": в Госдуме "раскрыли" детали будущего хозяина Кремля.

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