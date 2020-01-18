Недавняя отставка правительства РФ по указке президента Владимира Путина продолжает порождать в сети многочисленные мемы и карикатуры

В частности, в сети появилась карикатура, на которой Путин изображен в обнаженном виде (но с накидкой синего цвета), сидящем на коне с копьем в руках, передает Politeka.net. Этим орудием якобы российский лидер проткнул лежащего у его ног дракона. Примечательно, что у поверженного зверя тоже лицо Путина.

Карикатура срисована с памятника "Георгию Победоносцу" - представлена заключительная сцена борьбы Св. мученика Георгия с животным. Юноша на вздыбленном коне пытается проткнуть громадного зверя с собачьей головой и острыми бульдожьими ушками.

Появившуюся картинку начали обсуждать в соцсетях, отмечая, что этой "чисткой" Путин приближает только свой конец.

"Так, это правда. "Окурок" запустил механизм уничтожения своей Орды, и себя самого. У москалей так было всегда, как что вспомнить историю. Он пошел по той же схеме и ничего нового не придумал. Сначала правления, жесткая централизация и сближение со странами передовой экономики. Результат подъем России. Так делал и Петр 1. Продолжение такой политики наследниками и хамство к окружающим странам и желание уже не учиться, а диктовать, приводило к необходимости децентрализации и к реформам в своем понимании внутри государства, что не очень нравилось партнерам за бугром и начинался между ними процесс похолодания, а потом приводило к потере экономики и политики Орды как внутри, так и на мировом уровне... Проходили годы и процесс начинался сначала. Они такие есть, и иначе жить не могут, потому что народ их, по сути идеологии, рабы в болотах, а потому иначе жить не хотят и не будуть. Как следствие сейчас, процесс пошел по новому кругу", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, 15 января стало известно о роспуске правительства России, в отставку отправился в том числе и примьер-министр Дмитрий Медведев. К вечеру того же дня Путин представил свою кандидатуру на пост главы правительства. 16 января Госдума утвердила кандидата от Путина. Так что у Росии новый примьер - экс-налоговик Михаил Мишустин.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

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