Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщили в Офисе президента после того, как Зеленский пообщался с Гончаруком, передает Politeka. Президент поручил премьеру решить ряд задач, которые, по его мнению, позволят Гончаруку восстановить репутацию. Зеленский подчеркнул, что сейчас не то время, чтобы расшатывать государство.

Учитывая все обстоятельства этой громкой отставки, которая так и не произошла, сеть взорвалась смешными комментариями, а креативные украинцы даже создали фотожабы об этом событии.

Так, украинский певец Иван Марунич разместил на Ютубе смешное видео под названием «Что? Где? Когда?». В монтаже видео использовали настоящую встречу Зеленского с Гончаруком, а озвучку взяли из популярной программы.

Множество фотожаб появилось в сети. Активно чиновников высмеивали в группе «Баба и кот».

Политический эксперт Валерий Клочок на своей странице в Фейсбуке отметил, что Гончарук зря уступил президенту и остался. По его словам, дальше кризис будет развиваться в геометрической прогрессии. При чем как экономический, так и политический. Поэтому проблемы только начинаются. Свой комментарий он также сопроводил смешной фотожабой.

Политический эксперт Петр Олещук в свою очередь пошутил, что отставка Гончарука – это как кот Шредингера. И есть, и нет одновременно.

Как известно, весь инцидент с Гончаруком начался из-за публикации прослушки, в которой премьер якобы разговаривает с министром финансов Оксаной Маркаровой и чиновницей из НБУ Катериной Рожковой. В этой прослушке человек, похожий на Гончарука говорит о том, что Зеленский имеет примитивные представления об экономике. Себя он также называет «профаном в экономике».

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".

Также Politeka писала, что «театральную» отставку Гончарука ярко высмеяли в сети: "Украина - не Россия".