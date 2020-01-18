Приезд российского президента Владимира Путина в Ленинградскую область ознаменовался бурной реакцией в сети
Так, 18 января в годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, передет Politeka.net со ссылкой на сообщения в Твиттере. Видео, как политик шагает с буктом роз, облетело сеть. Внимательные пользователи подметили, что президент хромает.
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