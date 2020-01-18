"С Путиным только на кладбище!"

Приезд российского президента Владимира Путина в Ленинградскую область ознаменовался бурной реакцией в сети

Так, 18 января в годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, передет Politeka.net со ссылкой на сообщения в Твиттере. Видео, как политик шагает с буктом роз, облетело сеть. Внимательные пользователи подметили, что президент хромает.

Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке pic.twitter.com/XpjBfaO8mN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 18, 2020

Кроме того Путин побывал на Пискаревском кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина», а также к братской могиле, где похоронен его брат, умерший во время блокады. Об этом твитнул "кремлевский" журналист Дмитрий Смирнов.

К слову, старший брат Путина Виктор умер зимой 1942 года ещё совсем ребенком.

Праздник, устроенный Путиным на могиле брата, вызвал переполох в сети. Россияне смеются сами ж себя, отмечая, что устроить веселье на кладбище (в том числе с пожеланиями здоровья и счастья) могут только русские. Кадры позора активно комментируют.



"А теперь по месту их подвига шмыгает вороватое маленькое существо, служившие в аналоге гестапо, начавшее карьеру на гражданке с попытки уморить Ленинград голодом, уничтожающее население России уже 20 лет"

"Скоро нам скажут, что Победой в войне россияне целиком обязаны Великому Путину - выдающемуся деятелю всего прогрессивного человечества, полководцу, учёному-историку, величайшему гению современности."

"Давайте круглый год уже 9 мая отмечать."

"как же это романтично путин и жители питера на кладбище"

"Праздник на кладбище.. Как это по русски!"

"С Путиным только на кладбище! Вперед рассия!"



"Блевотное зрелище"