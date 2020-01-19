Российский президент Владимир Путин своим исчезновением перед церемонией фотографирования всполошил сеть
Как передает Politeka.net, о том, что лидер РФ пропал в воскресенье, 19 января, во время конференции в Берлине по ливийскому вопросу, сообщил в Твиттере "кремлевский" журналист Дмитрий Смирнов. Он поделился видео, как исчезновение Путина вызвало суматоху среди других лидеров (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
"А он просто в туалете с 8 охранниками задержался. Стряхнуть сам не в состоянии?"
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"Путин задержал церемонию фотографирования? Шесть охранников проверяли туалет? Понятно. Великая держава, всё такое."
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"Привлекает внимание к своей персоне. Другие фамилии не назовут, а его назовут."
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"Затерялся в сортире. Потом стал напротив места Макрона, думал в центре поставят. Ах нет на край передвинули.... Точит зуб теперь"
Ранее мы сообщали, Путин устроил праздник на кладбище в Санкт-Петербурге. Так, российский лидер в годовщину прорыва блокады Ленинграда посетил Пискаревское кладбище, где к слову похоронен его старший брат, умерший еще в совсем юном возрасте в 1942-м. Россияне встречали президента, желая ему счастья и здоровья, что несколько странно звучало, учитывая могильное окружение.
"Праздник на кладбище.. Как это по русски!"; "С Путиным только на кладбище! Вперед рассия!", - писали в комментариях.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям