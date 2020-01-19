Российский президент Владимир Путин своим исчезновением перед церемонией фотографирования всполошил сеть

Как передает Politeka.net, о том, что лидер РФ пропал в воскресенье, 19 января, во время конференции в Берлине по ливийскому вопросу, сообщил в Твиттере "кремлевский" журналист Дмитрий Смирнов. Он поделился видео, как исчезновение Путина вызвало суматоху среди других лидеров (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

"А где Путин?": Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России", - написал в твите Смирнов.

Очевидно, что больше всех переживала канцлер Германии Ангела Меркель. Она крутилась во все стороны (смотрела даже себе под ноги) и не могла понять, куда подевался Путин. Затем тот объявился и тут же попал в следующий конфуз: пока президент Франции Эммануель Макрон отошел, нарушив стройный ряд приготовившихся к фотографированию лидеров, Путин едва ли не занял его место (еще бы, ведь оно в самом центре). Однако Меркель указала ему на другое место по левую руку от себя.

Кроме того, Смирнов поделился кадрами, будто бы охрана Путина забыла в багажнике лимузина "ядерный чемоданчик". Учитывая это, ситуация накалилась еще больше.

Конфуз активно комментируют в сети. Твит Смирнова "пылает" от саркастических высказываний.





"А он просто в туалете с 8 охранниками задержался. Стряхнуть сам не в состоянии?"

"Путин задержал церемонию фотографирования? Шесть охранников проверяли туалет? Понятно. Великая держава, всё такое."

"Как анжела то расцвела, и не трясет её"

"Привлекает внимание к своей персоне. Другие фамилии не назовут, а его назовут."

"Ангелина прям извелась без Вовы"

"Затерялся в сортире. Потом стал напротив места Макрона, думал в центре поставят. Ах нет на край передвинули.... Точит зуб теперь"

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Ядерный чемоданчик не забудьте: Что лежит в багажнике президентского «ауруса»? pic.twitter.com/NvgaFRX5an — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Ранее мы сообщали, Путин устроил праздник на кладбище в Санкт-Петербурге. Так, российский лидер в годовщину прорыва блокады Ленинграда посетил Пискаревское кладбище, где к слову похоронен его старший брат, умерший еще в совсем юном возрасте в 1942-м. Россияне встречали президента, желая ему счастья и здоровья, что несколько странно звучало, учитывая могильное окружение.

"Праздник на кладбище.. Как это по русски!"; "С Путиным только на кладбище! Вперед рассия!", - писали в комментариях.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям