Российский президент Владимир Путин после череды громких заявлений снял генпрокурора Юрия Чайку с должности
На место Чайки российский гарант хочет поставить замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова.
Известно, что увольнение связано с переходом Чайки на другую работу.
Кандидатуру Краснова на должность гепрокурора рассмотрят 22 января.
Новость об увольнении Чайки взорвала сети. Карикатурист Сергей Елкин опубликовал яркую высмеивающую картинку.
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Художник изобразил чайку, сидящую на человеке, вероятно, Дмитрие Медведеве, в костюме белого медведя.
"Транзитная Россия", - подписана карикатура.
Пост за час собрал почти 200 лайков и много комментариев.
"надо чтоб еще так назад смотрели - типа кто следующий?)", "Досвидули наш ласковый чаайка!", "Кого-то ещё не хватает?", "А домик будет?", " Куда идут все с Пятачком, Большой, большой секрет!!! И направление его, Всем неизвестно, нет. Сменился новый Винни-Пух. И Чайки улетели, Лишь только вечный Пятачок Останется при деле!", "Чайки собрались в косяк и летят в америку", "Все эти 14 лет Чайка работал не покладая рук, непремиримо защищая бизнес своих упитанных птенцов и судя по результатам совсем не зря", "Сверху ещё хорька поставьте из акадэмии", "ракировочки. А я басню Крылова почему-то вспомнила...🤔", "Неужели заграничное имущество & гражданство перевесило?...", "Надо было еще спину обкаканную у медведя", "Транзит самому себе", "Все воры правительства присоединяйтесь", "А как же Чайкины сынки, повелители мусора?", - написали пользователи сети.
Напомним, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, почему на самом деле решил подать в отставку.
По словам экс-премьера, в послании президента обозначены важные задачи.
"Для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - написали пользователи сети.
Напомним, отставка правительства РФ получила неожиданный поворот: "как у Бори Березовского".
Как сообщала Politeka, отставка правительства РФ: кто станет преемником Путина на посту президента.
Также Politeka писала, Путин остался один: Медведев и все правительство РФ ушли в отставку.