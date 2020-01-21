Российский президент Владимир Путин после череды громких заявлений снял генпрокурора Юрия Чайку с должности

На место Чайки российский гарант хочет поставить замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова.

Известно, что увольнение связано с переходом Чайки на другую работу.

Кандидатуру Краснова на должность гепрокурора рассмотрят 22 января.

Новость об увольнении Чайки взорвала сети. Карикатурист Сергей Елкин опубликовал яркую высмеивающую картинку.

Художник изобразил чайку, сидящую на человеке, вероятно, Дмитрие Медведеве, в костюме белого медведя.

"Транзитная Россия", - подписана карикатура.

Пост за час собрал почти 200 лайков и много комментариев.

"надо чтоб еще так назад смотрели - типа кто следующий?)", "Досвидули наш ласковый чаайка!", "Кого-то ещё не хватает?", "А домик будет?", " Куда идут все с Пятачком, Большой, большой секрет!!! И направление его, Всем неизвестно, нет. Сменился новый Винни-Пух. И Чайки улетели, Лишь только вечный Пятачок Останется при деле!", "Чайки собрались в косяк и летят в америку", "Все эти 14 лет Чайка работал не покладая рук, непремиримо защищая бизнес своих упитанных птенцов и судя по результатам совсем не зря", "Сверху ещё хорька поставьте из акадэмии", "ракировочки. А я басню Крылова почему-то вспомнила...🤔", "Неужели заграничное имущество & гражданство перевесило?...", "Надо было еще спину обкаканную у медведя", "Транзит самому себе", "Все воры правительства присоединяйтесь", "А как же Чайкины сынки, повелители мусора?", - написали пользователи сети.

Напомним, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, почему на самом деле решил подать в отставку.

По словам экс-премьера, в послании президента обозначены важные задачи.

"Для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - написали пользователи сети.

Напомним, отставка правительства РФ получила неожиданный поворот: "как у Бори Березовского".

Как сообщала Politeka, отставка правительства РФ: кто станет преемником Путина на посту президента.

Также Politeka писала, Путин остался один: Медведев и все правительство РФ ушли в отставку.